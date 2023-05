Wer regelmäßig Briefe oder E-Mails schreibt, kürzt normalerweise einige Wörter ab. Wie ihr für „diesbezüglich“ die richtige Abkürzung findet, erfahrt ihr hier.

Abkürzungen verkürzen die Zeit des Schreibens und sparen Zeichen. Alle die den Text lesen, sollten dann nur verstehen können, welches Wort damit gemeint ist. In vielen Fällen ist das einfach, weil der Duden es richtig vorgibt und es eine geläufige Abkürzung gibt. Im Falle von „diesbezüglich“ ist das leider nicht ganz so einfach, dafür können wir dir aber helfen.

Diesbezüglich Abkürzung: Wie lautet die richtige Schreibweise?

Im Falle von „diesbezüglich“ gibt es gleich mehrere Lösungsvorschläge:

dbzgl.

diesbez.

diesbezügl.

Doch wie lautet die richtige Abkürzung für „diesbezüglich“? Der Duden hat nämlich keine offizielle Schreibweise verzeichnet, anders ist das bei „bezüglich“. Demnach könnt ihr es euch aussuchen. Wollt ihr einige Zeichen beim Verfassen einer Nachricht sparen, könnt ihr also problemlos „dbzgl.“ verwenden. Manchmal kommt es dagegen einfach auf die Variante an, die ihr zu „diesbezüglich“ am häufigsten gesehen habt.

Abkürzungsregeln: Ist der Abkürzungspunkt wichtig?

Alle drei Abkürzungsformen von diesbezüglich haben eine Gemeinsamkeit: Am Ende der eigentlichen Abkürzung steht ein Punkt. Jener ist zwingend notwendig, denn ansonsten handelt es sich um eine fehlerhafte Verwendung der Abkürzung. Das gilt im Deutschen bei so gut wie allen Abkürzungsformen, weswegen ihr euch diese kleine Regel auf jeden Fall merken solltet, um die korrekte Schreibweise zu formulieren.

Diesbezüglich: Was bedeutet das Wort eigentlich?

Das Wort „diesbezüglich“ kommt normalerweise im Laufe einer Nachricht zur Anwendung. Beispielsweise könntet ihr innerhalb einer E-Mail ein bestimmtes Thema nennen und gewisse Fakten detaillierter besprechen wollen. „Diesbezüglich“ passt in solchen Fällen hervorragend, da alle Leserinnen und Leser genau wissen, worauf ihr konkret Bezug nehmt. Manchmal lassen sich auf diese Weise einleitend auch Fragen formulieren, wodurch ihr klarstellt, was euch im Detail interessiert.

