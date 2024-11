Diese actionreiche Folge beweist, was Yellowstone zu so einer guten Serie macht!

„Yellowstone“ ist perfekt für alle, die Drama und Western lieben. Es gibt jedoch eine ganz besondere Folge, die beweist, wie genial die Serie wirklich ist.

Das ist „Yellowstone“

Familie Dutton hat eine Ranch in Montana, die jedoch bedroht wird. Was erst einmal nach einer einfachen Handlung klingt, entpuppt sich zu einem wirklich spannenden Drama, von dem man sich nur schwer wieder lösen kann.

Die beste „Yellowstone“-Folge – darum geht’s!

In der ersten Folge der vierten Staffel „Die Hälfte des Geldes“ entdeckt Rip Wheeler eine Nachricht von John, die er an einem Highway in den Dreck gekratzt hatte. Sie beinhaltet die Information, dass die Schützen, die die Ranch angegriffen hatten, in einem blauen Van geflohen sind.

Als kurze Zeit später Kayce auftaucht, verfolgt er gemeinsam mit der Polizei den Wagen und tötet die Attentäter, während der verletzte John ins Krankenhaus gebracht wird.

In einer Rückblende lernen wir einen Vorfahren der Familie Dutton kennen, der 1893 auf der Ranch lebte. Er erlaubte die Bestattung eines Mannes auf der Ranch, der die Gegend früher besiedelt hatte. Während John im Krankenhaus um sein Leben kämpft, verfolgen Kayce und Rip Spuren, die sie zu den Drahtziehern führen sollen.

Die beste Folge von „Yellowstone“ stammt aus Staffel vier. Schaut euch hier den Trailer an:

Yellowstone Season 4 Official Trailer | Paramount Network

Darum ist diese Folge so besonders

Gleich am Anfang der vierten Staffel kommen die Zuschauer voll auf ihre Kosten, was sich auch an der sehr guten IMDb-Bewertung von 9,3 Sternen ablesen lässt. Hier wird noch einmal bewiesen, dass jeder einzelne Charakter eine wichtige Rolle spielt und individuell ist.

Es werden Fragen beantwortet, die in Staffel drei noch offengeblieben sind und trotzdem werden die Informationen so gestückelt, dass man sie gut aufnehmen kann.

Die tollen Schauspieler, die auch schon in den vorigen Staffeln überzeugen konnten, geben auch in der vierten Staffel wieder ihr Bestes und sorgen dafür, dass die spannende Handlung auch gut rübergebracht wird. Der Zuschauer fühlt sich wie ein Teil der Geschichte, so sehr wird er in den Bann gezogen.

„Die Hälfte des Geldes“ überzeugt mit jeder Menge Action und Emotionen – so sieht ein gelungener Staffel-Auftakt aus!

„Yellowstone“ Staffel 6

Die letzte Hälfte der fünften Staffel lief am 11. November 2024 an und sollte eigentlich das Ende der Serie bedeuten. Zur Überraschung der Fans wurde allerdings doch eine sechste Staffel angekündigt.

