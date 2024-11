Dieses Zelda-Puzzle schafft ihr viel schneller als das echte Tears of the Kingdom

Für alle Zelda-Fans gibt es ein schönes Puzzle. Vielleicht bietet es sich auch für euch als Weihnachtsgeschenk an? Alles was ihr vor dem Kauf wissen müsst – in unserem Kauftipp.

Tears of Kingdom dauert Ewigkeiten

Wer das Spiel von euch kennt, weiß, dass ihr hunderte Stunden verbringen könnt, bis ihr die ganze Story durchgespielt habt. Das Action-Adventure-Spiel, welches im vergangenen Jahr für die Nintendo-Switch veröffentlicht wurde, ist die Fortsetzung von Zelda: Breath of the Wild.

Anzeige

Es gilt als eines der meistverkauften Spiele für die Switch. Passend dazu wurde auch eine Switch-Konsole im Stil des neuen Spiels auf den Markt gebracht. Fans des Spiels können sich jetzt mit einem 1000-teiligen Puzzle bei Amazon eine Freude bereiten und noch mehr Zeit mit der zauberhaften Welt aus der Zelda-Reihe verbringen.

Zelda | 1000 Teile Puzzle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 19:28 Uhr

Das 1000-Teile-Puzzle, welches von Ravensburger Puzzle auf den Markt gebracht wurde, wird für Personen ab 14 Jahren empfohlen. Mit einer Größe von knapp 70 x 50 cm handelt es sich hierbei um einen echten Blickfang in eurer Wohnung, wenn ihr es nach einigen Stunden an einem gemütlichen Winterabend zusammen mit eurer Familie fertiggestellt habt.

Anzeige

Puzzle für Fans

Wer das Spiel schon durchgezockt hat, eine Erinnerung an viele spannende Spielstunden haben möchte oder ein Fan der Reihe ist, aber keine Zeit findet, das Spiel zu spielen, könnte an dem Puzzle Freude finden.

Anzeige

Vielleicht seid ihr selbst auch gar nicht so begeisterte Zelda-Fans, aber ihr kennt Personen aus eurer Familie oder eurem Freundeskreis, die Gefallen an diesem Puzzle finden könnten – es handelt sich garantiert auch um ein schönes Weihnachtsgeschenk, welches viel Freude bereiten wird.

Wenn ihr es bei Amazon bestellt und dann doch merkt, dass es nicht die richtige Wahl war, könnt ihr in der Feiertagssaison von einer verlängerten Rückgabefrist profitieren. Denn viele zwischen dem 1. November und 25. Dezember gekauften Artikel können bis 31. Januar 2025 zurückgeschickt werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.