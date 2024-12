Dschungelcamp 2025: Start, Sendetermine und mögliche Kandidaten

Dschungelfans aufgepasst: Ab Januar müsst ihr nicht mehr bis in die Nacht wach bleiben, um „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ zu schauen. Wir verraten, was über die neue Staffel bekannt ist.

Wann startet das Dschungelcamp 2025?

Reality-TV-Fans wissen, dass das neue Jahr immer direkt mit einem Knaller beginnt. Jedes Jahr im Januar ziehen mehr oder weniger prominente Kandidaten in den australischen Dschungel, um sich mit Mehlwürmern, Kakerlaken und ihren Mitstreitern herumzuschlagen.

2025 geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ am Freitag, dem 24. Januar, in die 18. Runde. Die Show läuft über achtzehn Tage und das Finale findet am 9. Februar statt. Über RTL+ könnt ihr die Folgen immer schon einen Tag früher sehen.

Neue Sendezeit für IBES

Wolltet ihr den Dschungel live schauen, musstet ihr in der Vergangenheit oft bis 22:15 Uhr ausharren. Nicht selten lief die Show bis kurz vor Mitternacht – Übermüdung am nächsten Tag vorprogrammiert.

RTL kommt müden Arbeitnehmern nun entgegen und legt die Sendezeit nach vorn: Das Dschungelcamp wird 2025 jeden Tag um 20:15 Uhr zur Primetime ausgestrahlt. Für Sonja Zietlow und Jan Köppen bedeutet das: früh aufstehen. Denn das Moderatorenduo muss um 06:15 Uhr morgens in Australien live auf Sendung gehen.

Mögliche Kandidaten für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ 2025

Das Rätselraten, welche Prominenten in der neuen IBES-Staffel dabei sind, beschäftigt Fans und Medien immer wieder aufs Neue. RTL gibt die Teilnehmer immer erst kurz vor dem Einzug ins Camp bekannt, doch die Gerüchteküche brodelt schon jetzt.

Die Bild-Zeitung vermutet, dass Sam Dylan , Gewinner vom diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ um die Dschungelkrone kämpft.

, Gewinner vom diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ um die Dschungelkrone kämpft. Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschak ist im Gespräch. Sie gewann die erste Staffel von „Die Verräter“.

ist im Gespräch. Sie gewann die erste Staffel von „Die Verräter“. Ebenfalls bei der Bild auf der Liste der möglichen Kandidaten steht Yeliz Koc . Sie hatte ihre eigene Show mit „Make love, fake love“, verteilte eine Ohrfeige an den Bachelor und suchte bei „Love Island VIP“ nach der großen Liebe.

. Sie hatte ihre eigene Show mit „Make love, fake love“, verteilte eine Ohrfeige an den Bachelor und suchte bei „Love Island VIP“ nach der großen Liebe. Nina Bott und Timur Ülker sind vor allem GZSZ-Fans ein Begriff. Auch sie werden als Teilnehmer für den Dschungel gehandelt.

sind vor allem GZSZ-Fans ein Begriff. Auch sie werden als Teilnehmer für den Dschungel gehandelt. Lars Steinhöfel , den ihr vielleicht von der Daily Soap „Unter uns“ kennt, wird von Bunte als potenzieller Kandidat für den Dschungel gehandelt.

, den ihr vielleicht von der Daily Soap „Unter uns“ kennt, wird von Bunte als potenzieller Kandidat für den Dschungel gehandelt. Auch Lily Becker könnte demnächst in den Dschungelprüfungen antreten. Bei „Let’s Dance“ hat sie ja bereits erfolgreich gezeigt, was in ihr steckt.

könnte demnächst in den Dschungelprüfungen antreten. Bei „Let’s Dance“ hat sie ja bereits erfolgreich gezeigt, was in ihr steckt. Lars Tönsfeuerborn war der Sieger der ersten Staffel „Prince Charming“. Der Reality-TV-Teilnehmer hat bereits Erfahrung mit dem Dschungel gesammelt, denn 2021 war er bei „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ dabei. Bunte vermutet, dass er nun noch einmal Sterne sammeln will.

