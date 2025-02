Dschungelcamp 2025: Dieser Star ist die Königin des Dschungels

Es heißt wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Hier erfahrt ihr, welche Bewohner das Finale erreicht haben und was in der letzten Folge passierte.

Das „Dschungelcamp“ 2025: Die letzten Prüfungen stehen bevor

Drei Stars haben es bis ins Finale geschafft und stehen nun vor der letzten Herausforderung, ihr Können in spannenden Prüfungen unter Beweis zu stellen. So tritt beispielsweise Pierre Sanoussi-Blissin in der Prüfung „Ich will das nicht“ an, um sich dem kulinarischen Grauen zu stellen! In dieser Herausforderung muss er mehrere Ekel-Gänge innerhalb weniger Minuten verspeisen.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ das Große Finale läuft am Sonntag, den 09. Februar 2025, ab 20:15 Uhr bei RTL im TV oder bei RTL+ im Stream.

Der Schauspieler beißt beherzt in die verschiedenen Gänge, die unter anderem aus Krokodilhoden und Kamelfuß bestehen. Bis zum Schluss bleibt Pierre tapfer und kämpft sich durch die schaurigen Speisen, was ihm letztendlich vier von fünf möglichen Sternen einbringt. Mit diesem beeindruckenden Ergebnis sichert er sich und seinen Mitcampern voller Stolz einen köstlichen Hauptgang samt Getränk.



Welche Stars nehmen an der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil?

Hier ist die Liste der prominenten Teilnehmer, die sich ins Abenteuer „Dschungel“ stürzen:

Lilly Becker (48), Model

Maurice Dziwak (26), Realitystar

Alessia Herren (22), Realitystar

Timur Ülker (35), Schauspieler (GZSZ-Star)

Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin (Ex-GZSZ-Star)

Edith Stehfest (29), Musikerin

Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

Yeliz Koc (31), Realitystar

Sam Dylan (33), Realitystar

Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler

Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Wer ist raus beim „Dschungelcamp“ 2025?

In den Folgen 1 bis 7 musste kein Promi das Camp verlassen. Es sind noch drei Promis dabei. Diese Teilnehmer haben sich bisher verabschiedet:

Folge 8: Jürgen Hingsen

Folge 9: Yeliz Koc

Folge 10: Nina Bott

Folge 12: Sam Dylan

Folge 13: Jörg Dahlmann

Folge 14: Anna-Carina Woitschack

Folge 15: Maurice Dziwak

Folge 16: Edith Stehfest, Timur Ülker

Freudiger Empfang und üppiges Mahl für alle

Bei Pierres Empfang ist die Freude riesig – und das nicht zuletzt, weil Alessia und Lilly in ihren Prüfungen nicht gerade glänzen konnten und mit null Sternen ins Camp zurückkehren. Für die Kandidaten bedeutet das diesmal eine willkommene Abwechslung: Statt nur Reis und Bohnen dürfen sie sich auf ein köstliches Hauptgericht ihrer Wahl freuen. Alessia entscheidet sich für leckere Trüffelpasta mit Parmesan, während Pierre sich über Pellkartoffeln mit Quark freut. Lilly hingegen hat Wolfsbarsch mit Brokkoli bestellt.

SIE ist die Dschungelkönigin 2025

Nach der letzten Mahlzeit im Dschungel geht es um alles: Die Krone wartet! Doch von den drei Finalisten muss sich eine Dame vorzeitig verabschieden – Alessia. Trotz dieser Enttäuschung ist das Küken im Dschungel glücklich, es bis hierher geschafft zu haben. Mit einem Lächeln drückt sie Pierre und Lilly die Daumen und sagt: „Wir sind wirklich ein schönes Trio gewesen und wir haben uns auch gegenseitig gesagt, wir gönnen uns den Sieg, und ich gönne es beiden von Herzen, ist mir egal, wer.“ Ihre Worte zeugen von echtem Teamgeist und Freundschaft.

Es dauert nicht lange, bis die finale Entscheidung verkündet wird: Lilly Becker ist die strahlende Gewinnerin des Dschungelcamps 2025! Die heimliche Favoritin kann ihr Glück kaum fassen und kniet überwältigt nieder. „Oh mein Gott, Amadeus!“ sind ihre ersten Worte, während sie um Fassung ringt. Doch anstatt anschließend von Sonja und Jürgen mit Sekt zum Anstoßen empfangen zu werden, erlebt sie einen emotionalen Moment der Wiedervereinigung mit ihrem Sohn Amadeus. Die Freude über das Wiedersehen ist so groß, dass die Dschungelkrone fast zur Nebensache wird.



Die Gagen der Teilnehmer im „Dschungelcamp“ 2025

Laut Bild sollen die antretenden Kandidaten und Kandidatinnen teilweise sehr hohe Gagen erhalten, die von ihrem Bekanntheitsgrad abhängen. So soll Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker die bestbezahlte Teilnehmerin sein und rund 300.000 Euro kassieren.

Auch Anna-Carina Woitschack zählt zu den Top-Stars und soll mit etwa 220.000 Euro entlohnt werden. Danach folgen die Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen mit einer Gage von 200.000 Euro und Nina Bott mit 100.000 Euro. Ob diese Beträge tatsächlich vereinbart wurden, bleibt unklar, da weder die Kandidatinnen noch der Sender Details zu den Verträgen veröffentlicht haben.

