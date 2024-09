DSDS 2024: Start, Jury und weitere Infos im Überblick

Die 21. Deutschland sucht den Superstar Staffel hält einige Überraschungen bereit. Welche Veränderungen euch erwarten, lest ihr hier.

Die Bewerbungsphase für DSDS ist mittlerweile schon abgeschlossen, daher könnt ihr euch nicht mehr bei der Gesangsshow beweisen. Für die 21. Staffel werden nur noch Zuschauer gesucht.

Start und Sendetermine von DSDS 2024

Ihr solltet euch Mittwoch, den 18. September 2024 vormerken, denn dann läuft die erste Casting-Folge der neuen Staffel. Wer die Show im Fernsehen verfolgen möchte, sollte ab 20:15 Uhr einschalten. Die Ungeduldigen unter euch haben jedoch die Chance, die Premiere bereits eine Woche früher, also am 11. September 2024, auf der Streamingplattform von RTL+ zu sehen. Dieses Privileg setzt ein Abonnement voraus und gilt ebenfalls für alle weiteren Episoden der 21. Staffel, die jeweils eine Woche vor der Fernsehausstrahlung online gehen.

Ihr seid große DSDS-Fans und wollt wissen, was die Stars von damals heute machen? Dann schaut in das Video unserer kino.de Kollegen:

Was machen diese Castingstars heute?

Veränderungen in diesem Jahr: Gekürzte Staffel und eine Live-Show

Die Einschaltquoten des vergangenen Jahres haben den Fernsehsender nicht gerade begeistert, was dazu geführt hat, dass die Anzahl der Episoden reduziert wurde. In dieser Staffel sind nur 15 Episoden geplant. Die wohl markanteste Änderung im Format der Show ist, dass nur eine einzige Live-Sendung stattfinden wird. Dies könnte zugleich die Möglichkeit bieten, dass erstmals eine Person über 90 Jahren als deutscher Superstar des Jahres gekürt wird.

Keine Altersgrenze in Staffel 21

Bislang war es erforderlich, zwischen 16 und 30 Jahre alt zu sein, um an DSDS teilzunehmen. Während das Mindestalter unverändert bleibt, gibt es nun nach oben keine Altersbeschränkungen mehr. Wie Dieter es formulierte: „bis scheintot“ sind alle willkommen, die gesangliches Talent besitzen. Laut RTL hat Dieter Bohlen intensiv für diese Änderung der Altersgrenze gekämpft und sieht nun der Vielfalt der neuen Bewerber erwartungsvoll entgegen. Vielleicht nehmen ja jetzt auch einige agilere Senior mit stimmlichen Fähigkeiten teil? Im Kern zielt die Show darauf ab, einen Superstar zu finden, wobei das tatsächliche Finden nie garantiert wird. Die Castings begannen am 16. Dezember 2023 in Köln und endeten Ende April 2024. Die Produktion der Sendung hat bereits begonnen, und das Ergebnis wird im kommenden Monat ausgestrahlt.

Das ist die DSDS-Jury

Dieses Jahr könnten sich die Jurymitglieder auf eine besonders hohe Bewerberzahl einstellen. Mittlerweile steht fest, wer mit Dieter Bohlen gemeinsam in der Jury sitzt. Pietro Lombardi, ein enger Freund Bohlens, wird sich um den empathischen Ausgleich kümmern. Ergänzt wird das Panel von zwei talentierten Musikerinnen: Beatrice Egli, die frühere Teilnehmerin und nun erfolgreiche Schlagersängerin, sowie die Rapperin und Songwriterin Loredana.

© RTL / Stephan Pick

Negative Reaktionen um Jury-Mitglied Loredana

Als sie zur Teil der Show wurde, führten ausreichende Beschwerden von Zuschauern dazu, dass RTL sich genötigt sah, ein öffentliches Statement abzugeben. Der Sender steht weiterhin hinter der Künstlerin, da die Vorwürfe viele Jahre zurückliegen und eine außergerichtliche Einigung erzielt wurde, womit der Fall als abgeschlossen gilt. Ihr werdet sie definitiv in der Primetime auf RTL sehen. Was ist eigentlich passiert? Die Rapperin Loredana erhielt vor einigen Jahren eine Anzeige wegen Betrugs, jedoch wurde das Verfahren wurde aber nicht eröffnet, sondern eingestellt, nachdem es zu einer Einigung kam. Sie gestand, sich als Rechtsanwältin ausgegeben und so einer Geschädigten etwa 430.000 Franken (rund 400.000 Euro) abgenommen zu haben. Sie zahlte der Geschädigten mehr als den entstandenen Schaden zurück, räumte ihr Fehlverhalten ein und entschuldigte sich. Involviert war auch ein Bruder von Loredana. Mehr Informationen dazu findet ihr etwa im Spiegel. Den Betrug beging sie noch vor dem Start ihrer Rap-Karriere, die 2018 mit dem Hit „Sonnenbrille“ begann.

