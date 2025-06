Duolingo Streak: Das bringen euch die gesammelten Trainingstage der Sprachlern-App

Mit Duolingo könnt ihr neue Sprachen lernen. Sie setzt Anreize, damit ihr möglichst viele Tage hintereinander trainiert. Wir erklären euch, was das bringt.

So funktioniert der Duolingo Streak

Ihr kennt es vielleicht von Gaming-Apps: Wenn ihr sie täglich mindestens einmal öffnet, erhaltet ihr Belohnungen. So ist es auch bei der App Duolingo. Die Entwickler wollen euch dazu motivieren, den sogenannten Duolingo Streak möglichst lange fortzusetzen.

Der Duolingo Streak soll euch in erster Linie motivieren, die Sprachlern-App täglich zu nutzen. Schließlich setzt ihr die Serie nur dann fort, wenn ihr mindestens eine Lektion pro Tag abschließt. Es reicht also nicht aus, lediglich die App zu öffnen, sondern ihr müsst einen Lernfortschritt erzielen.

Unser Video zeigt euch weitere Apps, mit denen ihr neue Dinge lernen und euer Gehirn trainieren könnt.

Die besten Apps fürs Gehirnjogging

Diese Belohnungen bringt der Duolingo Streak

Je länger euer Duolingo Streak anhält, desto größer sind die Belohnungen, auch Rewards genannt. Ihr erhaltet sie, wenn ihr Mitglied der sogenannten Duolingo Society seid, was nach sieben Tagen der Fall ist.

7 Tage: 3 kostenlose Tage des Premium-Abos Super Duolingo

30 Tage: Neues App-Icon

50 Tage: Exklusives Geschenk (Chest)



100 Tage: 3 zusätzliche „Streaks auf Eis“

125 Tage: 1 zusätzliche „Streak auf Eis“



225 Tage: 50 Gems

365 Tage: VIP-Status

Das steckt hinter dem Duolingo Streak

Viele Duolingo User nutzen ihren Streak zum Vergleich. Einige Nutzer berichten darüber, dass ihre Serie seit mehreren Tausend Tagen anhält. Sie geben eine Menge dafür, dass sie nicht abreißt, womit die Nutzer wieder bei Null beginnen müssten. Dabei hilft auch der „Streak auf Eis“. Der friert euren Streak ein, sodass ihr diesen bei einem Tag Pause nicht verliert. Den Freeze müsst ihr nicht selbst setzen. Sofern ihr ihn vorrätig habt, wird er automatisch genutzt.



So seht ihr die Länge eurer Duolingo Streak

Im oberen Menübereich der App seht ihr eine stilisierte Flamme mit einer Zahl. Sie gibt an, wie viele Tage euer Duolingo Streak bereits andauert. Solltet ihr übrigens nicht sicher sein, ob ihr am jeweiligen Tag schon die Anforderungen für einen Streak erfüllt habt, gibt es eine einfache Möglichkeit zum Checken. Wenn ihr auf die Zahl klickt, seht ihr dort die Wochentage. Ist unter dem aktuellen Tag bereits ein Haken zu sehen, so habt ihr bereits eure tägliche Lektion absolviert.