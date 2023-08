E-Scooter sind Fahrzeuge, die zugelassen werden müssen und ein Kennzeichen benötigen. Dementsprechend gelten für diese Fahrzeuge strengere Regeln als zum Beispiel für normale Fahrräder. Wie sieht es mit einer Helmpflicht aus? Muss man einen Helm tragen?

E-Scooter ohne Zulassung dürfen nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden. Andernfalls droht ein Bußgeld. Einen Führerschein benötigt ihr aber nicht.

Kein Helm für E-Scooter vorgeschrieben

Auch eine Helmpflicht gibt es für E-Scooter nicht. Ihr dürft also auf einen motorisierten Tretroller steigen, ohne dabei einen Helm anziehen zu müssen. Die deutsche Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht eine Helmpflicht nur für Fahrzeuge vor, die schneller als 20 km/h fahren können.

Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, ist ein Helm aber natürlich sinnvoll. In Deutschland dürfen E-Roller mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h gefahren werden und fallen somit nicht unter die Helmpflicht. Schnellere E-Roller sind hierzulande nicht erlaubt. Laut ADAC gab es im Jahr 2020 rund 2155 Unfälle mit Elektrorollern. Darunter sind fünf tödliche Unfälle. Ein Helm beim E-Scooter-Fahren wird also zur eigenen Sicherheit empfohlen.

E-Scooter: Kommt eine Helmpflicht?

E-Scooter tauchen in deutschen Straßenregelungen erst seit kurzem auf. Gut möglich, dass Bestimmungen hier also nachträglich angepasst werden. Eine zukünftige Helmpflicht ist demnach nicht ausgeschlossen. Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht fordert etwa aufgrund der Unfallzahlen eine Einführung der entsprechenden Pflicht und verweist auf das „große Problem für die Sicherheit auf der Straße“, das sich aus der E-Scooter-Nutzung ergibt.

Bodewig führt an, dass E-Scooter im Unterschied zu Fahrrädern ein „Kraftfahrzeug“ sind. Dabei könnte sich ein Blick auf andere Länder lohnen. Im deutschen Nachbarland Dänemark gilt etwa seit dem 1. Januar 2022 eine Helmpflicht auf E-Rollern. In Spanien gibt es zwar keine Pflicht an sich, allerdings könnten E-Scooter-Verleiher die Nutzung eines Helms vorschreiben. In den USA müssen E-Roller-Fahrer unter 18 Jahren ihren Kopf mit einem Helm schützen. Eine EU-weit gültige Regelung gibt es derzeit nicht.

