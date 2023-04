Bei den „Harry Potter“-Filmen lief nicht alles immer so magisch. Emma Watson berichtete von einem Ereignis, das für alle alle Anwesenden schrecklich war.

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 Facts

Emma Watson: „Das Schrecklichste, was jeder von uns durchmachen musste“

Die drei Hauptdarsteller der „Harry Potter“-Reihe, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger) und Rupert Grint (Ron Weasley), verbrachten durch die Dreharbeiten sehr viel Zeit miteinander und wuchsen so zusammen auf. Weil sich die Beziehung zueinander dadurch wie zu Geschwistern anfühlte, waren romantische Handlungen jeglicher Natur unangenehm. Am unangenehmsten wurde es für alle bei der Kussszene von Hermine Granger und Ron Weasley. In dem letzten Teil der „Harry Potter“-Reihe, „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ küssen sich die beiden, doch so romantisch wie es beim finalen Take vor der Kamera aussah, war es in den Takes davor nicht. Ganz im Gegenteil: Emma Watson und Rupert Grint mussten beide die Szene mehrmals abbrechen, weil es für sie so peinlich war.

Auch Schauspielkollege Daniel Radcliffe trug nicht zur Besserung der Situation bei. Wie er Jahre später im HBO-Special „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ erzählte, habe er die peinliche Situation nicht besser gemacht, da er sich wie ein „absolutes A***“ aufgeführt habe. Emma Watson betitelte die Situation mit den Worten: „Offensichtlich war unser Kuss das Schrecklichste, was jeder von uns je durchmachen musste.“ Die „Behind the Scenes“-Aufnahmen bestätigen die Aussagen ebenfalls. Emma Watson und Rupert Grint müssen die Szene mehrmals abbrechen, da sie beide anfangen aus Scham zu lachen.

Wie die Zeit vergeht: Seit den „Harry Potter“-Filmen sind die Kinderstars erwachsen geworden und manche sind mittlerweile sogar Eltern. In unserem Video zeigen wir euch die Schauspieler aus dem „Harry Potter“-Universum, die schon verstorben sind:

Neuigkeiten aus dem „Harry Potter“-Universum

Lange wurde gerätselt, ob es ein Remake zu den „Harry Potter“-Filmen geben wird, doch dann bestätigte HBO die Gerüchte und veröffentlichte einen ersten Teaser zu einer „Harry Potter“-Serie. Geplant seien ungefähr zehn Jahre Produktionszeitraum. Jedes Buch sollte eine eigene Staffel bekommen, sodass wahrscheinlich viel mehr Details aus den Büchern in der Serie Platz finden, als es in den Filmen der Fall war. Die Reihe soll mit einem ganz neuen Cast geschehen. Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe dürften wir also erstmal nicht mehr in ihren Rollen zu sehen bekommen.

Über die Serie als Remake sind die Fans jedoch gespalten und nicht alle nahmen die Ankündigung positiv auf. Zumal Autorin J. K. Rowling als Executive Producer auch mit von der Partie sein wird. Ähnlich verhielt es sich bei dem Videospiel „Hogwarts Legacy“.

Für echte „Harry Potter“-Fans ist dieses Quiz ein Kinderspiel:

Das große "Harry Potter"-Quiz: Nur Experten schaffen 13/15 Punkten!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.