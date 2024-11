Cyberport – ist der Elektronikhändler seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Ihr überlegt, ob ihr euren nächsten Einkauf bei Cyberport tätigen sollt? Nun fragt ihr euch, ob Cyberport seriös ist? Wir haben uns den Shop genauer angeschaut und für euch recherchiert ob Cyberport seriös ist!

Was ist Cyberport?

Cyberport ist einer der größten Einzelhändler Elektronikgeräte in Deutschland. Mit Millionen von begeisterten Kunden hat sich dieser Shop auf dem Markt etabliert und begeistert mit tollen Preisen. Hier finden alle Technik-Verrückten genau das, was sie suchen. Wenn man sich die Preise und die Produkte anschaut, erscheint es manchmal zu schön, um wahr zu sein, daher fragen sich viele Menschen – Ist der Shop Cyberport seriös? Diese Frage möchten wir euch in diesem Artikel beantworten.



Solltet ihr bei Cyberport shoppen? – Kundenmeinungen

Kurze Antwort: Ja. Wir haben uns die Seite genau angeschaut und sind der Meinung, dass Cyberport seriös ist. Es handelt sich hierbei um einen riesigen Shop mit extrem vielen glücklichen Kunden, die dafür sprechen, dass es sich hierbei um einen seriösen Shop handelt. Auf der Seite Trustpilot, wo Kunden de Seite bewerten können, erhält Cyberport eine Bewertung von 3,6 von 5 Sternen (Stand November 2024). Ein professioneller Kundenservice steht euch bei Fragen und Problemen stets zur Seite.

Gütesiegel und Auszeichnungen

Auch die Webseite von Cyberport ist sehr professionell gehalten. Keine unnötigen Werbebanner zu dubiosen Webseiten, keine Reizüberflutung. Weiter unten findet ihr einen Link zu den Zertifizierungen der Webseite. Stiftung Warentest bewertet das Portal mit „gut“, außerdem trägt Cyberport das Europäische Onlineshopping-Gütesiegel. Auch von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) wurde der Anbieter mehrfach ausgezeichnet.

Fazit

Ja, ist könnt bedenkenlos bei Cyberport einkaufen. Für das ein oder andere Schnäppchen ist die Seite definitiv einen Blick wert. Außerdem stellt das Portal eine gute Alternative zu Conrad oder Amazon dar.

