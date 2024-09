Erneuter Rückruf von VW: Peinliches Problem bei fast 100.000 E-Autos

Rückrufaktionen von E-Auto-Herstellern sind keine Seltenheit. Auch das Wolfsburger Unternehmen VW ist nicht vor Produktionsfehlern gefeit, wie dieser Fall zeigt.

Welche Modelle sind betroffen?

Wie Green Car Reports berichtet, kann beim VW ID.4 das Phänomen auftreten, dass sich die Türen von selbst öffnen. Verantwortlich dafür sollen fehlerhafte Türgriffe sein. In den USA hat der Konzern 98.806 Fahrzeuge zurückgerufen. Ob es eine Rückrufaktion in Deutschland oder ganz Europa geben wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Betroffen sind VW ID.4-Modelle, die von 2021 bis 2024 vom Band gelaufen sind. Dabei handelt es sich um Produktionen der amerikanischen Stadt Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee. Wie VW angibt, soll aber weniger als ein Prozent der Fahrzeuge den Mangel tatsächlich aufweisen.

Der traditionsreiche Autobauer wird die entsprechenden Kunden bis zum 1. November 2024 postalisch über den Rückruf informieren. 135 Garantieansprüche zwischen Juni 2023 und Mai 2024 sollen aufgrund des bisher geltenden Fehlers gemacht worden sein.

Die letzten Schlagzeilen waren für VW weniger schmeichelhaft. Ob der Autohersteller an seinen Plänen aus unserem Video festhalten wird?

Wie entsteht der Fehler?

Laut VW kann in die besagten Türgriffe Feuchtigkeit eindringen, die bis an die Platine gelangen kann. Die Folge ist, dass dann die elektronische Türsteuerung nicht mehr richtig funktioniert. Was wiederum zu einer unbeabsichtigten Entriegelung der Türen führen kann. Die Kommunikation zwischen Türgriffen und elektronischer Steuerung ist demnach gestört.

Tritt dieser Fehler auf, kann ein Klick zu hören sein, das dem korrekten Entriegelungs-Geräusch ähnelt. Verletzungen oder Unfälle sollen durch diesen Fehler nicht gegeben sein.

Wer dieses Problem an seinem ID.4 feststellt und sein Fahrzeug zwecks Fehlerkorrektur zum Händler bringt, erhält bei Bedarf neue und überarbeitete Türgriffe und außerdem ein Software-Update. Der Wolfsburger Autobauer soll wohl nicht nur die Reparatur kostenfrei übernehmen, sondern auch bisher entstandene Kosten erstatten.

Rückruf für den ID.4: Nicht das erste Mal

Bereits Anfang 2023 kündigte VW den Rückruf von etwa 21.000 Wägen an. Durch einen Software-Fehler konnten betroffene Modelle derart an Motor-Leistung verlieren, dass das Auto folglich sogar stehen blieb. Mit diesem Problem wurden jedoch nur Kunden in den USA konfrontiert, während deutsche Fahrer des ID.4 davon verschont blieben.

Nicht die erste Hiobsbotschaft von VW

Der Rückruf wegen fehlerhafter Türgriffe ist allerdings nicht die erste Hiobsbotschaft, die VW in jüngster Zeit in die Schlagzeilen gebracht und regelrecht bloßgestellt hat. Mit dem VW Trinity soll das Prestige-Projekt des Traditionsunternehmens erst viel später auf den Markt kommen, Werksschließungen drohen, und Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, hat die Probleme bei VW wohl schon viel früher kommen sehen.

