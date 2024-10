Europatour: Zweifache ESC-Gewinnerin veröffentlicht neue Single und sendet Warnsignale

Dass Popsongs nicht immer seicht oder gar nichtssagend sein müssen, beweist diese schwedische Künstlerin – die mit ihrer neuen Single nicht nur musikalisch überzeugt, sondern auch gleich noch eine wichtige Botschaft verpackt.

Pop-Sängerin Loreen konnte den Eurovision Song Contest zweimal gewinnen, was vor ihr nur ein anderer Künstler geschafft hat: Johnny Logan. 2012 und 2023 konnte die gebürtige Schwedin das Publikum überzeugen. Mit „Warning Signs“ meldet sich die Musikerin nun zurück und nimmt den brandneuen Song gleich mit auf Europa-Tour (Tickets via Eventim).

Hört doch mit dem folgenden Video selbst in den neuen Song rein:

Laut der von ESC kompakt zitierten Pressemitteilung hat Loreen mit „Warning Signs“ gleich mehrere Aussagen im Sinn:

„Das Leben hat eine Art, uns zu dem zu führen, was wir lernen müssen, auch wenn es nicht das ist, was wir glauben zu wollen. ‚Warning Signs‘ (Warnzeichen) erinnert uns daran, langsamer zu werden, auf unseren Körper zu hören und auf die subtile Weisheit, die er in sich trägt. Es ist eine Geschichte, in der es darum geht, sich dem Fluss hinzugeben und darauf zu vertrauen, dass es selbst im Chaos Gnade und Führung gibt, die uns zu uns selbst zurückführen. Verurteile dich nicht dafür, dass du dich zu jemandem hingezogen fühlst, der nicht ‚der Richtige für dich‘ ist – es ist alles Teil der Suche nach deinem Weg.“

– Loreen via ESC kompakt