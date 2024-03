Feiert den Super-Mario-Day: Starke Angebote auf viele LEGO-Sets

Am 10. März 2024 ist der Super-Mario-Day und LEGO® reduziert zur Feier des Tages viele coole Sets mit Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong und vielen mehr teilweise stark. Wir zeigen euch die besten Angebote des LEGO-Onlineshops.

Super-Mario-Day: Viele LEGO-Sets im Angebot im Onlineshop

Super Mario ist seit seinem ersten Auftritt 1985 aus Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Aber auch Erwachsene erfreuen sich am italienischen Klempner und seinem Bruder. Dieses Jahr wird er ganze 39 Jahre alt und das feiert der LEGO-Onlineshop (Aktion ansehen) gebührend. Dort könnt ihr viele coole und auch exklusive Sets mit Super Mario und seinen Freunden entdecken. Übrigens gibt es auf alle Bestellungen ab 55 Euro kostenlosen Versand – das lohnt sich!

Registrierte LEGO-Insiders-Mitglieder erhalten übrigens bis zum 11. März doppelte Punkte für Super-Mario-Sets. Aber das ist noch nicht alles. Bei einem Warenkorbwert von über 50 Euro erhaltet ihr das „Monas Kürbisgärtchen & Strandreinigungsaktion“-Set im Wert von 3,99 Euro und ab einem Warenkorbwert von über 200 Euro das „Blumenladen“-Set im Wert von 19,99 Euro gratis geschenkt.

Viele Super Mario LEGO-Sets zu Super-Mario-Day reduziert

Das „Nintendo Entertainment System“-Set für 269,99 Euro (hier ansehen) bringt die legendäre NES-Konsole und das charakteristische TV-Gerät der 80er Jahre zurück in eure Wohnzimmer. Mit 2.646 LEGO-Steinen könnt ihr das Spiel Super Mario Bros. in seiner originalen 8-Bit-Pracht erleben und in Nostalgie schweben. Ein Bau- und Spielspaß für Mario- und LEGO-Fans jeden Alters.

Nintendo Entertainment System 71374 | LEGO Super Mario Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 15:53 Uhr

Der Fragezeichen-Block aus Mario ist ohne Frage legendär und mit diesem coolen LEGO-Set könnt ihr euch diesen ins eigene Wohnzimmer stellen. Im Modell selbst verstecken sich für 199 Euro (hier ansehen) vier ikonische Level: den Pilz-Palast, Bob-ombs Bombenberg, Bibberberg-Bob und die Lava-Lagune. Inklusive sind neben 2.064 Steinchen auch 10 LEGO-Mikrofiguren, darunter Mario, Yoshi und Prinzessin Peach.

Fragezeichen-Block aus Super Mario 64 71395 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 15:53 Uhr

Ein ganz besonderes Starter-Set: Mario kann dank Farbsensoren und integrierten LCD-Bildschirmen in seinen Augen, seinem Mund und seinem Bauch mehr 100 Reaktionen mithilfe eines Lautsprechers kommunizieren. Baut euch eigene Level und sammelt virtuelle Münzen, während ihr mit ihm durch das Set rennt, auf Wolkenplattformen springt und mit Gumba und Bowser Jr. kämpft. Dieses Set besteht aus 231 Teilen und kostet LEGO-Onlineshop aktuell 59,99 Euro (hier ansehen).

Abenteuer mit Mario – Starterset 71360 LEGO Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 16:07 Uhr

Für 55,24 Euro (statt 64,99 Euro) bekommt ihr mit diesem Erweiterungsset einen farbenfrohen Dschungel mit 555 Teilen und den Figuren Donkey Kong und Cranky Kong (hier ansehen). Elemente wie das baubare TV-Gerät, das Radio und das Geheimfach verleihen dem Baumhaus viele Details. Durch die Kombination mit anderen Super-Mario-Sets könnt ihr viele neue Level kreieren.

Donkey Kongs Baumhaus – Erweiterungsset 71424 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 15:53 Uhr

LEGO-Life-Magazin gratis für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren

Ihr habt ein Kind zwischen 5 und 9 Jahren, welches vielleicht gerade Englisch lernt? Dann solltet ihr das „LEGO Life“-Magazin kennen: Ihr könnt euer Kind gratis und ohne Verpflichtungen für ein kostenloses LEGO-Magazin anmelden, welches 5-mal im Jahr erscheint und mit Comics, Rätseln, Bauanleitungen und Postern gefüllt ist. Versandkosten fallen auch keine an. Einziges Manko: Das Magazin erscheint (bisher) nur auf Englisch. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Anmelde-Seite zu „LEGO Life“ (hier ansehen).

Alle weiteren Informationen und Angebote zum Super-Mario-Day im LEGO-Onlineshop findet ihr auf der Aktionsseite (zur Aktion).

