🚩„Red Flag“: Was bedeutet das?

In sozialen Medien wie Twitter liest man immer wieder neue Begriffe, die ihren Ursprung in der Jugendsprache haben. So ist auch in deutschen Beiträgen oft von einer „Red Flag“ die Rede. Was bedeutet das und wie wird der Ausdruck eingesetzt? „Red Flag“ wird oft auch ohne Wort und nur mit dem „Rote Flaggen“-Emoji ausgedrückt:🚩.

„Red Flag“ wird immer in Verbindung mit anderen Situationen oder Handlungen verwendet. Die „rote Flagge“ wird dann „gehisst“, wenn die entsprechende Situation eintritt.

Was ist eine „Red Flag“ und was bedeutet das rote Flaggen-Emoji?

Oft wird der Ausdruck verwendet, um in ironischer und humorvoller Form vor etwas zu warnen.

vor etwas zu warnen. Mindestens genauso häufig hat die „Red Flag“ aber auch einen ernsten Hintergrund .

. So ist die „rote Flagge“ ein Symbol, um auf Verhaltensweisen in einer toxischen Beziehung hinzuweisen. Dabei kann es sich um schlechte Eigenschaften eines (potentiellen) Partners handeln, die jemanden auf lange Sicht in der Liebesbeziehung herunterziehen. Solche Warnsignale deuten oft schon zu Beginn einer Beziehung auf einen problematischen Verlauf hin.

Auch in der Medizin werden „Red Flags“ verwendet. Hier handelt es sich um die höchste Stufe eine Warnsystems für Hinweise auf Erkrankungen. Treten Warnsignale dieser Stufe auf, wird eine ärztliche Abklärung erfordert.

🚩:„Red Flag, wenn…“ – was bedeutet das rote Flaggen-Emoji?

Bei Twitter nehmen auch Kanäle mit vielen Fans die rote Flagge auf, um in humorvollerweise vor etwas zu warnen:

Hier sagt zum Beispiel jemand, dass ein anderer zu alt ist, um mit LEGO zu spielen. Laut dem offiziellen LEGO-Account sollte man Personen mit solch einer Meinung meiden.

Der englischsprachige Account von Bayer Leverkusen hisst hingegen die „rote Flagge“, wenn jemand keine Fußball-Bundesliga schaut:

Beispiele für „Red Flags“ in Beziehungen mit kurzen Erklärungen gibt es vor allem bei TikTok. Die meisten der Inhalte sind aber auf Englisch gehalten.

Bei X finden sich ebenfalls viele „Red Flags“ mit ernstem Hintergrund. Dort gibt es auch zahlreiche Beispiele auf Deutsch. Wie man es aber von Twitter/X kennt, gibt es auch viele scherzhafte Tweets in dieser Richtung.

