„Flügelschlag“: Alle Erweiterungen des Brettspiels im Überblick

Ihr wollt wissen, welche Erweiterungen euch zum Kenner-Brettspiel „Flügelschlag“ noch fehlen? Wir listen für euch alle Erweiterungen auf.

„Flügelschlag“: Die Erweiterungen des beliebten Kennerspiels im Überblick

Im populären und über eine Million Mal verkauften Brettspiel „Flügelschlag“, das euch übrigens auch als digitales Spiel via Steam zur Verfügung steht, seid ihr als Vogelliebhaber unterwegs und siedelt auf euren Tableaus verschiedene Vogelarten an. Alle Vögel haben unterschiedliche Effekte, die beim richtigen Ausspielen untereinander starke Synergien auslösen und euch den Sieg einen großen Schritt näherbringen. Wie „Dune – Imperium“ 2022“ gewann Flügelschlag übrigens 2019 den Brettspielpreis des besten Kennerspiels.

„FLÜGELSCHLAG" Brettspiel, Kennerspiel des Jahres 2019

Die Erweiterungen beherbergen vor allem neue Vogelkarten für euch, erweitern aber euer Inventar an Spielmaterialien. Im Folgenden listen wir alle Erweiterungen für euch auf:

„Flügelschlag“ – Europa-Erweiterung

Namensgebend erhaltet ihr mit der Europa-Erweiterung für Flügelschlag Vogelarten, die in Europa heimisch sind. Damit einher gehen neue Fähigkeiten, die beispielsweise die Interaktion innerhalb des Spiels fördern, während andere Vögel gleich mehrere Plätze auf eurem Tableau einnehmen. Ebenfalls enthalten sind neue Spielmaterialien wie violette Miniatureier, Marker und auch ein neuer Wertungsblock.

„Flügelschlag“ – Ozeanien-Erweiterung

Wie schon bei Europa ziehen mit der Ozeanien-Erweiterung viele Vogelarten aus der namensgebenden Region über eure Spielertableaus hinweg. Diese Erweiterung bringt neben den ozeanischen Vogelarten auch den Nektar als neue Futterart mit sich, wodurch ihr auf eine neue Punktewertung am Ende des Spiels zurückgreift. Neue Eier sind ebenfalls enthalten, und wenn ihr möchtet, lässt sich Ozeanien gemeinsam mit Europa sowie dem Grundspiel zusammenmischen und spielen.

„Flügelschlag“ – Asien

Asien stellt eine Besonderheit unter den Erweiterungen für Flügelschlag dar. Neben den neuen Vogelarten aus Asien lässt sich „Flügelschlag“ mit dieser Erweiterung insgesamt zu siebt spielen. Und ein eigenständiges Zwei-Personen-Spiel, für welches ihr das Grundspiel nicht benötigt, ist ebenfalls enthalten. Das spiegelt sich zwar auch etwas im Preis für Asien wieder, lohnt sich für „Flügelschlag“-Fans aber auf alle Fälle.

„Flügelschlag" – Asien-Erweiterung

„Flügelschlag“ – Fan Art Pack

Diese Erweiterung ist etwas ganz Besonderes: Mit dem „Fan Art Pack“ erhaltet ihr 255 bereits veröffentlichte Vogelkarten aus dem Grundspiel sowie die Erweiterungen Europa, Ozeanien und Asien. Allerdings sind die Illustrationen von Fans selbst gestaltet und eingereicht worden. Der Verlag Feuerland Spiele hat damit eine einzigartige Erweiterung herausgebracht, die viele unterschiedliche Zeichen- und Illustrationsstile mit sich bringt. Eine Box, die durch und durch das Brettspiel abfeiert!

Weitere Spiele aus dem „Flügelschlag“-Universum

Erst letztes Jahr ist mit „Schwingenschlag“ ein eigenständiges Spiel herausgekommen, das sich voll und ganz um Drachen dreht. Anders als bei „Flügelschlag“ siedelt ihr hier aber mächtige Drachen in euren Höhlen an, die unterschiedliche Effekte mit sich bringen und verschiedene Kombinationen ermöglichen. Ganz neu ist hingegen die Drachengilde, mit der ihr ebenfalls interagieren könnt. Und mit „Flossenschlag“ erscheint im Herbst 2025 ein ebenfalls völlig neues Spiel, in dem euch mehr als 130 wunderschön illustrierte Fische zur Verfügung stehen, denen ihr als Meeresforscher auf den Grund geht.

