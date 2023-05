Wer nach Geräten mit hohem Stromverbrauch sucht, stößt früher oder später auf seine FritzBox. Hier erfahrt ihr, wie viel sie wirklich schluckt.

Fritzbox Facts

In Zeiten steigender Energiekosten kann es sich durchaus lohnen, den eigenen Haushalt nach möglichen Stromfressern abzusuchen. Denn oftmals lässt sich durch den Einsatz von zusätzlichen Schaltern, die Aktivierung von Energiesparfunktionen oder den vollständigen Wechsel zu einem neueren Gerät der Stromzähler merklich entlasten. Insbesondere der Energiehunger von Routern, die bekanntlich rund um die Uhr am Stromnetz hängen, ist nicht zu unterschätzen. Wir zeigen euch, wie hoch der Stromverbrauch eurer FritzBox ist und wie ihr ihn reduziert.

Im Video zeigen wir euch Apps, die euch beim Geldsparen helfen.

So groß ist der Energiebedarf eurer FritzBox

Der tatsächliche Stromverbrauch eurer FritzBox hängt mitunter davon ab, welches Modell ihr im Einsatz habt und welche Features ihr nutzt. So gibt der Hersteller für die FritzBox 7590 einen Verbrauch von durchschnittlich neun bis zehn Watt an. In der Spitze kann das Top-Modell aber auch mal bis zu 30 Watt aus der Steckdose ziehen. Letzterer Fall dürfte jedoch nur kurzzeitig eintreten, wenn der verbaute Prozessor und das WLAN-Funkmodul des Routers gerade vollständig ausgelastet sind.

Wer ein günstigeres Modell wie die FritzBox 7530 im Einsatz hat, darf sich über einen etwas geringeren Stromverbrauch freuen. Für dieses Gerät gibt AVM einen durchschnittlichen Energiebedarf von rund sechs und in der Spitze bis zu 18 Watt an.

Haben moderne Router gerade nicht viel zu tun, so reduziert sich ihr Verbrauch üblicherweise auf Werte von weniger als fünf Watt. Dies ist beispielsweise in der Nacht der Fall, wenn keine anderen Geräte die Dienste des Systems in Anspruch nehmen.

So senkt ihr den Stromverbrauch eurer FritzBox

Wenn ihr den Stromverbrauch eurer FritzBox senken wollt, so empfehlen wir euch folgende Maßnahmen:

Deaktiviert Funktionen des Routers, die ihr nicht benötigt. Aktive WLAN- oder DECT-Funkmodule verbrauchen selbst dann Energie, wenn keine Geräte damit verbunden sind. Ihr könnt diese bei Bedarf über das Webinterface abschalten.

Falls ihr das WLAN-Signal nutzen wollt, richtet in der FritzBox eine Zeitschaltung ein, die es automatisch in der Nacht oder während eurer Arbeitszeit ausschaltet.

Reduziert die WLAN-Signalstärke sowie die Geschwindigkeit der LAN-Anschlüsse, wenn ihr die volle Leistung nicht benötigt. Habt ihr DECT-Telefone im Einsatz, so aktiviert „DECT Eco“ in eurer FritzBox.

Wenn ihr einen Ausflug macht oder für einige Zeit im Urlaub seid, trennt eure FritzBox vollständig vom Stromnetz.

Die genannten Punkte entfalten ihre Wirkung selbstverständlich nicht nur auf einer FritzBox. Auch Router anderer Hersteller profitieren von solchen Maßnahmen.

Fazit: Der Stromverbrauch einer FritzBox pendelt im Tagesverlauf je nach Modell und Auslastung zwischen fünf und 30 Watt. Da die Geräte oftmals rund um die Uhr aktiv sind, sind die daraus resultierenden Energiekosten nicht zu unterschätzen. Doch zum Glück gibt es ein paar Maßnahmen, mit denen ihr den Verbrauch reduzieren könnt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.