Super Mario ist Kult: Seit mehr als 40 Jahren hüpft sich der Klempner in die Herzen der Gamer. Wer sich oder anderen Mario-Fans eine besondere Freude machen will, findet jetzt bei Amazon die passende Gelegenheit. Mit 4,99 Euro ist die günstiger als so mancher Coffee-to-go.

Als Mario 1981 die Videospielbühne betrat, konnte keiner den gigantischen Erfolg erahnen, den der pummelige Klempner aus Italien haben würde. Mehr als 40 Jahre und unzählige Spiele später, ist Mario das Gesicht von Nintendo und bei Alt und Jung gleichermaßen beliebt. Speziell an die Letzteren richtet sich ein aktuelles Angebot auf Amazon.

Amazon verkauft Super-Mario-Puzzle für 4,99 Euro

Bei Amazon gibt es ein Mario-Puzzle für 4,99 Euro. (Bildquelle: Amazon/Ravensburger)

Dort gibt es ein Mario-Puzzle mit 100 Teilen zum Sparpreis von nur 4,99 Euro (bei Amazon ansehen) Regulär schlägt das Puzzle von Markenhersteller Ravensburger mit 13,99 Euro beim Onlinehändler zu Buche – Käufer können also über 60 Prozent sparen.

Als Motiv hat sich Ravensburger ein schönes Gruppenfoto der bekanntesten Mario-Charaktere ausgesucht. Neben Mario gehören dazu Luigi, Prinzessin Peach, Yoshi, Toad und natürlich der Über-Schurke Bowser. Rosalina, Buu Huu und Wario sind ebenso dabei wie Daisy und Lakitu. Letzteren dürften die meisten aus den Mario-Kart-Spielen kennen.

Das Puzzle kommt auf Abmessungen von 49 x 36 cm und ist laut Hersteller für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Bald kommt Mario sogar ins Kino. Den Trailer gibt es hier zu sehen:

Der Super Mario Bros. Film: Finaler Trailer (deutsch)

Positive Bewertungen bei Amazon-Kunden

Bei Amazon-Kunden kommt das Mario-Puzzle hervorragend an. Die bislang über 600 Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache: 4,7 von 5 möglichen Sternen. Die überwältigende Mehrzahl (84 Prozent) vergibt sogar die Bestbewertung. „Genau richtig für die kleine Tochter. Sie ist begeistert davon“, schreibt ein Käufer. Ein anderer lobt die „gewohnt gute Qualität von Ravensburger.“

Eine der wenigen negativen Bewertungen bemängelte hingegen, dass ein Puzzleteil gefehlt habe.

Ravensburger Kinderpuzzle - 12992 Super Mario Fun - Puzzle für Kinder ab 6 Jahren, mit 100 Teilen im

