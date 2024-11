Für Pokémon-Fans: Puzzle mit der ganzen 1. Generation bei Amazon um 29 % reduziert

Wer die alten nostalgischen Pokémons der ersten Generation liebt und dazu noch ein ausgefuchster Puzzleliebhaber ist, der könnte mit diesem Puzzle hier ganz auf seine Kosten kommen! Treue Pokémon-Fans werden diese Farbexplosion lieben.

1000 Teile Pokémon Puzzle – der Puzzlespaß für echte Fans

Die Winterzeit lädt dazu ein, daheim zu bleiben und gemütlich eingekuschelt von drinnen das kalte Treiben draußen zu beobachten. Das bedeutet, es ist die perfekte Zeit, um den Hobbies, die etwas weniger actionreich sind, ein bisschen Zeit zu widmen.

Dieses Pokémon-Puzzle von Ravensburger ist ein echter Langzeitspaß für alle unter euch, die das Puzzlen an sich lieben, aber vor allem für die, die dazu noch nostalgische Pokémon-Fans sind.

Challenge Pokémon | 1000 Teile Puzzle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2024 04:46 Uhr

Könnt ihr euch noch an die erste Generation Pokémon erinnern? Wollt ihr nochmal in eine Zeit der Pokémon-Karten und ersten Animes eintauchen? Testet euch mit dem detailreichen Puzzle!

Schwelgt in Erinnerungen und taucht ein in ein farbenfrohes Pokémon-Familienfoto. Dabei braucht ihr allerhand Zeit, denn 1000 Puzzleteile zusammenzufügen, ist nicht im Nu geschehen! Die Gelegenheit könnt ihr direkt nutzen, um euch nochmal einzelne Pokémons, ihre Fähigkeiten und ihre Namen in Erinnerung zu rufen.

Das könnt ihr vom 1000-Teile-Pokémon-Puzzle erwarten

Das riesige bunte Puzzle von Ravensburger ist detailreich und bietet unglaublich viele kleine Dinge zum Entdecken. Die Ravensburger Puzzle sind bekannt für ihren Farbenreichtum und das Pokémon-Puzzle ist dafür das beste Beispiel. Ihr könnt hier irgendwo alle Pokémons der ersten Generation finden, auch wenn sie sehr versteck sind.

Das Puzzle misst in der Länge rund 70 cm und in der Breite rund 50 cm. Damit eignet es sich perfekt, um es in fertigem Zustand zusammen zu kleben und an die Wand zu Hängen. Es ist ein anspruchsvolles Puzzle und somit für Fans ab vierzehn Jahren geeignet. Aktuell gibt es das Puzzle vergünstigt bei Amazon, also zögert nicht und taucht ein in die bunte Anime-Welt der Pokémons.

