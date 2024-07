Für unter 10 Euro bei Amazon: Diese Haken lösen ein nerviges Handtuch-Problem

Fast jeder kennt das Problem: Man hängt ein Handtuch in der Küche auf, doch es will einfach nicht halten und fällt spätestens nach einigen Minuten herunter. Wer sich darüber regelmäßig ärgert, findet bei Amazon jetzt Abhilfe. Für 8,59 Euro verkauft der Online-Händler geniale Handtuch-Halterungen in verschiedenen Farben.

Amazon verkauft praktische Handtuchklammern

Wollen die Handtücher in der Küche nicht halten, kann das auf Dauer ganz schön nervig sein. Dabei ist die Lösung eigentlich ganz einfach, wie die Handtuchklammern von Amazon beweisen. Die Klammern sorgen dafür, dass eure Handtücher oder Topflappen hängen bleiben, indem sie festgeklemmt werden, anstatt lose auf einem Haken zu liegen. 30 Stück bekommt ihr bei Amazon für 8,59 Euro, also 0,29 Euro pro Stück (jetzt bei Amazon ansehen). Alternativ könnt ihr auch 15 Stück zu einem Preis von 4,99 Euro erwerben.

DONQL 30 Stück Handtuchklammer Handtuch-Haken

Grün, Rot, Blau, Gelb und Weiß – die Handtuchklammern gibt es in fünf verschiedenen Farben. Der Mund des Handtuchclips ist aus Metall und hat ein Wellendesign, welches die Reibung erhöht. Dadurch kann das Handtuch gut beißen und bleibt besser hängen.

Der Clip eignet sich perfekt zum Aufhängen von Küchentüchern, Geschirrtüchern und Putztüchern. Für große Badetücher und schwere Nasshandtücher ist er allerdings nicht geeignet. Das Maximalgewicht sollte ein Kilogramm betragen. Die Länge des Handtuchclips beträgt 52 mm, wodurch er quasi überall aufgehängt werden kann. Auch für den Einsatz im Freien ist dies praktisch.

Für wen lohnen sich die Handtuchklammern bei Amazon?

Die Handtuchklammern sind ein praktischer Alltagshelfer für jedermann. Wer seine Handtücher aufhängen möchte, ohne sie bereits nach kurzer Zeit wieder auf dem Boden zu finden, sollte den Klammern eine Chance geben. Nicht nur erfüllen sie ihre Aufgabe hervorragend, die Handtuchklammern bringen außerdem mehr Farbe in euer Zuhause. Unter Amazon-Käufern sind sie äußerst beliebt: So hat sich aus insgesamt 795 Kundenrezensionen eine Bewertung von 4,5 Sternen ergeben.

