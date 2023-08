Funimation: Ist die Plattform wirklich legal?

Auf der Internetplattform Funimation könnt ihr viele Animes kostenlos schauen. Aber ist die Seite legal? Hier erfahrt ihr es.

Gerade wenn die Geldbörse mal nicht so viel hergibt, ist der Weg auf illegale Plattformen meist nicht weit. Dabei solltet ihr allerdings aufpassen, denn auch die kleinste Nutzung kann möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden. Die Plattform Funimation stellt den Besuchern kostenlose Anime-Serien und Filme zur Verfügung, bei denen ihr keinen einzigen Cent ausgeben müsst, um diese zu schauen. Das klingt eigentlich zu schön um wahr zu sein, aber ist dem wirklich so? Wir verraten euch, ob Funimation tatsächlich legal und kostenlos ist, oder ob ihr euch lieber von der Plattform fernhalten solltet.



Ist Funimation legal?

Tatsächlich ist die Plattform Funimation legal und ihr könnt dort Anime-Serien und -Filme kostenlos schauen. Die Internetseite produziert eigene englisch vertonte Animes unter ihrem eigenen Namen und geht somit einen komplett legalen Weg in der Verbreitung ihres Materials. Leider gibt es aber einen Haken bei Zuschauern, die aus Deutschland auf die Seite zugreifen wollen.

In Deutschland stellt Funimation ihren Dienst leider nicht zur Verfügung, sodass Computer mit einem deutschen Standort noch nicht einmal auf die Plattform zugreifen können. Ihr könnt also entweder hoffen, dass es Funimation vielleicht irgendwann einmal nach Deutschland schafft, oder auf einen VPN-Dienst zurückgreifen, damit euer virtueller Standort in ein anderes Land verlagert wird. Solltet ihr euren Standort durch einen VPN beispielsweise in die USA verlagern, könnt ihr problemlos auf die Seite zugreifen und alle Animes streamen. Wie ihr sonst noch eure IP-Adresse verbergen könnt, erfahrt ihr in einem weiteren Beitrag.



Welche Alternativen gibt es zu Funimation?

Wenn ihr gerade wenig bis gar kein Geld für ein VPN zur Verfügung habt, könnt ihr statt Funimation ebenfalls auch auf die Plattform Crunchyroll ausweichen. Dort habt ihr die Möglichkeit, ausgewählte Animes mit Werbung zu sehen. Falls ihr doch etwas Kleingeld ausgeben wollt, bietet Crunchyroll auch eine Premium-Variante an, die euch alle Serien auf dem Dienst freischaltet und ohne Werbeanzeigen genießen lässt.

Die Seite Wakanim bietet im Vergleich zu Crunchyroll ebenfalls eine kostenlose Variante, die euch tausende Folgen verschiedener Animes ansehen lässt. Die Episoden sind jeweils eine Woche nach der Veröffentlichung kostenlos verfügbar, werden allerdings nur in einer Auflösung von 480p und Werbeanzeigen ausgestrahlt. Ein VIP-Abo bei Wakanim lässt euch alle Folgen in höherer Auflösung schauen und bietet euch ein werbefreies Erlebnis.



Wem gehört Funimation?

Funimation ist ein Zusammenschluss zwischen Sony Pictures Entertainment und Aniplex, einem Tochterunternehmen des japanischen Unternehmens Sony Music Entertainment. Da ihr in Deutschland nicht auf die vollwertige Seite zugreifen könnt, müsst ihr hierzulande auf die Plattform Crunchyroll ausweichen, zu der Funimation seit März 2022 gehört. Leider gibt es keine Meldung darüber, ob der Dienst Funimation irgendwann einmal nach Deutschland kommen wird.