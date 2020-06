Bildquelle: Landmann

Bei Lidl gibt es aktuell einen Gasgrill im Angebot, der von Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet wurde. Wer also einen Gasgrillwagen mit Top-Bewertung sucht und nicht zu viel Geld ausgeben möchte, ist hier genau an der richtigen Stelle. GIGA hat die wichtigsten Details für euch.

Landmann Rexon PTS 3.0 bei Lidl im Angebot

Der Discounter Lidl verkauft aktuell einen zumindest laut Stiftung Warentest guten Gasgrill für 299 Euro (+34,90 Euro Versand). Der Landmann Rexon PTS 3.0 hat im April 2019 die Note 2,4 erreicht und ging damit als Testsieger aus dem Vergleich mit sieben anderen Gasgrills hervor. Die Stiftung Warentest hebt hervor, dass sich der Gasgrill von Landmann schnell aufheizt, sodass man zügig mit dem Grillen beginnen kann. Das Grillgut wird gleichmäßig gebräunt und die Temperatur mit geschlossener Haube gut verteilt. Außerdem gilt dieser Gasgrill als besonders sicher. Er schützt vor Verbrennungen, da die Haube und Bedienelemente kühl bleiben.

Die Stiftung Warentest nennt aber auch direkt die größten Nachteile des Gasgrills, die auch so von den Käufern bemängelt werden. Der Aufbau ist relativ kompliziert und die seitlichen Ablagen lassen sich nicht herunterklappen. Dadurch lässt sich der Gasgrill nicht so kompakt verstauen, wie die Modelle der Konkurrenz, und nimmt entsprechend mehr Platz weg. Insgesamt sind die Nachteile aber zu verschmerzen, da der Aufbau eines Gasgrills immer relativ kompliziert ist.

Zum Angebot bei Lidl

Welcher Grill passt zu dir?

Was bietet der Landmann Rexon PTS 3.0?

Die Stiftung Warentest ist überzeugt, doch was hat der Landmann Rexon PTS 3.0 wirklich drauf? Tatsächlich zeigen sich viele Käufer begeistert von dem Grill. Das emaillierte Grillrost leistet gute Arbeit und lässt sich einfach reinigen. Die drei Gasbrenner erzeugen je eine Leistung von 3,65 kW und lassen sich genau regeln. Angemacht wird der Gasgrill über eine Piezo-Zündung. Ein Gasschlauch mit 150 cm und ein Gasdruckminderer sind im Lieferumfang enthalten. Man muss den Grill also nur aufbauen, eine Gasflasche anschließen und kann direkt loslegen. Alles Weitere zu Gasgrills erfahrt ihr in unserer Kaufberatung.