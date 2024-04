GNTM 2024: Wer ist raus nach Folge 8?

Endlich ist es wieder soweit: „Germany's Next Topmodel“ läuft wieder! Dieses Mal sind nicht nur weibliche Models dabei, sondern auch Männer!

Seit dem 15. Februar 2024 präsentiert ProSieben: Die 19. Ausgabe von „Germany's Next Topmodel“. Dieses Jahr bringt Veränderungen mit sich, denn Heidi Klum ist auf der Suche nach sowohl weiblichen als auch männlichen Model-Talenten. Erstmals haben zwei Teilnehmer die Chance, den Wettbewerb zu gewinnen. Die Unterstützung für diese Staffel kommt von der Kosmetikfirma Nyx und dem Modeunternehmen Intimissimi, bei denen möglicherweise Jobs für die Gewinner winken. Für den Titelsong „Sunglasses At Night“ hat Klum erneut selbst Hand angelegt, diesmal in Zusammenarbeit mit dem bekannten niederländischen DJ Tiësto.

Die Highlights der achten Folge von GNTM 2024

Vor ihrer Abreise nach Los Angeles stehen für die Models drei unterschiedliche Castings in Frankfurt an. Mike Singer sucht zwei Models für sein aktuelles Musikvideo. Er wählt Marvin und Xenia. Im darauffolgenden Casting sichert sich Designer Samuel Gärtner die Zusammenarbeit mit drei Models für seine Modenschau – Aldin, Kadidja und Marvin stellen sich als überzeugend heraus. Zum Abschluss werden Kadidja und Maximilian vom Modemagazin Sleek für ein Fotoshooting ausgewählt.

In LA dürfen die Models in einem prachtvollen Penthouse mit einem spektakulären Panoramablick residieren. Jedoch bleibt kaum Zeit zum Ausruhen, denn der nächste Laufsteg-Auftritt wartet bereits. Diesmal präsentieren sie die Mode von Christian Cowan auf einem ungewöhnlichen Catwalk – mitten in einem Footballstadion. Ausgewählt von Christian persönlich, hat Maximilian die Ehre, den Laufsteg zu eröffnen, während Kadidja den Abschluss des Walks bildet. In dieser Woche muss niemand die Heimreise antreten; alle Teilnehmer dürfen vorerst bleiben. Die nächste Herausforderung wartet allerdings schon: ein intensives Training im Umgang mit der Presse.

Alle Sendetermine von GNTM 2024

„Germany's Next Topmodel“ wird wöchentlich am Donnerstagabend um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt, mit einer zusätzlichen Wiederholung der Episoden am darauffolgenden Freitag zur besten Sendezeit auf Sixx. Für diejenigen, die die Sendungen lieber online sehen möchten, stehen die Folgen auf der Streaming-Plattform Joyn Plus+ zur Verfügung. Eine offizielle Bestätigung aller Sendetermine gibt es noch nicht, eine Liste unter Vorbehalt findet ihr trotzdem hier:

Folge 1: Donnerstag, 15.02.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 2: Donnerstag, 22.02.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 3: Donnerstag, 29.02.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 4: Donnerstag, 07.03.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 5: Donnerstag, 14.03.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 6: Donnerstag, 21.03.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 7: Donnerstag, 28.03.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 8: Donnerstag, 04.04.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 9: Donnerstag, 11.04.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 10: Donnerstag, 18.04.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 11: Donnerstag, 25.04.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 12: Donnerstag, 02.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 13: Donnerstag, 09.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 14: Donnerstag, 16.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 15: Donnerstag, 23.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 16: Donnerstag, 30.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 17: Donnerstag, 06.06.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 18: Donnerstag, 13.06.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Diese 40 Teilnehmer sind bei der 19. Staffel von GNTM 2024 dabei

Aldin

Armin

Alexandra

Bao-Huy (nicht mehr in der Show)

Dominic

Dominik

Fabienne

Felice (nicht mehr in der Show)

Felix

Franz

Frieder

Grace

Jana

Jermaine

Julian

Kadidja

Lea

Leoni

Lilli

Lilian (nicht mehr in der Show)

Linus

Linvingsten

Lucas

Luka

Lydwine

Marcia (nicht mehr in der Show)

Mare

Marvin

Max

Maximilian

Nuri

Pitzi (nicht mehr in der Show)

Sara

Stella

Tracy (nicht mehr in der Show)

Vanessa (nicht mehr in der Show)

Vivien (nicht mehr in der Show)

Xenia

Yanik (nicht mehr in der Show)

Yusupha

