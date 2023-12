GTA 5: Interaktive Karte mit Fundorten, Aktivitäten und mehr

Die Spielwelt von GTA 5 ist riesig. Zwar liegt der Spieleverpackung eine Karte bei, doch Fundorte, Aktivitäten oder andere Geheimnisse sind dort nicht markiert. Wir zeigen euch eine interaktive Karte mit Fundorten, Läden und Sammelobjekten.

Interaktive Karte mit allen Fundorten und Geheimnissen in GTA 5

Das ambitionierte Fan-Projekt hat eine digitalisierte Karte zur Verfügung gestellt, mit der ihr einzelne Missionspunkte auswählen und suchen könnt. Dadurch bietet sich ein schneller und übersichtlicher Blick auf die riesige Insel, die nach Angaben von Rockstar etwa 150 km² betragen soll. Falls euch diese Karte nicht gefällt, präsentiert auch IGN eine interaktive Map mit allen Sammelobjekten.

Öffnet ihr die Karte, sind zunächst alle Orte ausgeblendet. So könnt ihr euch einen Eindruck von der Insel Los Santos verschaffen. Drückt ihr auf die Option „Show All“, werden alle Elemente mit einem Icon eingeblendet. So entdeckt ihr jeglichen Shop, Missionen und Gebäude. Auch versteckte Waffen und andere Objekte werden auf der GTA-5-Map angezeigt.

Sogar die Easter-Eggs in GTA 5 könnt ihr auf der interaktiven Karte ansehen. Für den Online-Modus sind hier ebenfalls interessante Orte verzeichnet. Um einen besseren Überblick zu bekommen, können einzelne Orte gefiltert und ausgeblendet werden. So behaltet ihr die wichtigen Inhalte im Blick und könnt auf unwichtige Plätze verzichten. Die Karte lässt sich ideal auf dem PC-Bildschirm betrachten, kann aber auch auf dem „Second Screen“ beim Spielen auf dem Smartphone aufgerufen werden.

Ausgedruckte Karte für GTA 5?

Über die Druckoptionen im Browser könnt ihr die Karte auch zu Papier bringen. Aufgrund der vielen Details wird sie aber möglicherweise nicht so übersichtlich sein. Es gibt im Netz einige Anbieter, bei denen ihr eine bereits ausgedruckte Fassung bestellen könnt. Bei Amazon findet man ein Schild, dass die ganze Map von Los Santos zeigt.

Bei Etsy sind ausgedruckte Karten zum Aufhängen verfügbar. Beachtet aber, dass hier die Fundorte nicht eingetragen sind und ihr sie daher gegebenenfalls nachtragen müsst.

Gibt es die Map in GTA 5 in echt?

GTA 5 spielt in der Stadt Los Santos. Es handelt sich um einen ausgedachten Ort im fiktiven Bundesstaat San Andreas, den es ebenfalls nicht in echt gibt. Die Schauplätze haben aber einige reale Vorbilder. Die Stadt ist Los Angeles und Hollywood nachempfunden. Das erkennt man zum Beispiel am „Vinewood“-Schriftzug, der an das Hollywood-Schild erinnert. Es gibt auch einige andere Orte, die nach einem realen Vorbild in das Spiel eingebaut wurden. Dazu gehören unter andere diese Lokalitäten:

Galileo-Observatorium: Griffith Observatory

Del Pierro Heights: Searise Office Tower

Vinewood Bowl: Hollywood-Bowl-Amphietheater

Vespucci Beach: Venice Beach

Los Santos Storm Drain: Los Angeles Rivers

Maze Bank Tower: US Bank Tower

Einige Orte aus GTA 5, die auf echten Plätzen basieren, findet ihr in diesem Video:

