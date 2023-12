GTA 5: Mögliche Fundorte von Hubschraubern auf der Karte

Kaum ein Fortbewegungsmittel in GTA 5 ist so stilvoll wie ein Helikopter. Damit ihr frei über die Welt von Los Santos hinweg fliegen könnt, zeigen wir euch die möglichen Fundorte der Hubschrauber in der Stadt.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

Fundorte der Helikopter auf der Karte von GTA 5

Fünf mögliche Fundorte für Helikopter seht ihr hier auf der Karte. Die Standorte 1 bis 5 erläutern wir euch nachfolgend.

An diesen Standorten könnt ihr mit etwas Glück einen Hubschrauber finden.

An Position 1 müsst ihr auf das Dach des Gebäudes klettern. Hier findet ihr unter anderem auch einen Polizei-Helikopter um mitnehmen.

klettern. Hier findet ihr unter anderem auch einen Polizei-Helikopter um mitnehmen. Position 2 markiert das Krankenhaus in Los Santos . Auch hier müsst ihr wieder auf das Dach des Gebäudes gelangen. Als Belohnung für die Kletterei wartet ein Rettungs-Hubschrauber auf euch. Wer Glück hat, darf sogar aus zwei verschiedenen Helis auswählen.

. Auch hier müsst ihr wieder auf das Dach des Gebäudes gelangen. Als Belohnung für die Kletterei wartet ein Rettungs-Hubschrauber auf euch. Wer Glück hat, darf sogar aus zwei verschiedenen Helis auswählen. Position 3: Hier müsst ihr weit außerhalb der Stadt suchen, um den Hubschrauber in GTA 5 zu finden. Dabei gilt es, einen Hochsicherheitstrakt zu infiltrieren. Ballert ihr nicht wie wild um euch, könnt ihr diesen ohne Probleme passieren. Fahrt bis zum Ende des Geländes und haltet Ausschau nach einer Leiter an einem Gebäude. Nach einer sportlichen Einlage mit Kletterakt werdet ihr mit einem Hubschrauber sowie einigen dort positionierten Waffen belohnt.

Ballert ihr nicht wie wild um euch, könnt ihr diesen ohne Probleme passieren. Fahrt bis zum Ende des Geländes und haltet Ausschau nach einer Leiter an einem Gebäude. Nach einer sportlichen Einlage mit Kletterakt werdet ihr mit einem Hubschrauber sowie einigen dort positionierten Waffen belohnt. Ein sicherer Standort für einen Hubschrauber in GTA 5 findet sich in der Militär-Basis im Süden von Los Santos. Hierbei handelt es sich sogar um einen Kampf-Helikopter. Dieser wird euch allerdings nicht einfach so überlassen. Begebt euch mit einem Taxi zu der markierten Position und beschleunigt die Fahrt. Ihr werdet wenige Meter vom Hubschrauber aus dem Taxi entlassen. Gleichzeitig erhaltet ihr 4 Fahndungssterne. Schaut euch demnach nicht zu lange auf dem Militär-Gebiet um, sondern lauft zum Kampf-Helikopter, steigt in die Lüfte und macht euch aus dem Staub, um die Fahndungssterne verschwinden zu lassen.

Die komplette Übersicht über alle Hubschrauber und Flugzeuge mit allen Fundorten zeigen wir euch in dieser Bilderstrecke:

Hubschrauber auf andere Weisen bekommen

Besonders bei den ersten drei beschriebenen Fundorten kann es vorkommen, dass die Hubschrauber nur zeitweise spawnen. Falls sich hier kein Helikopter findet, sobald ihr an der Position eintrefft, versucht euer Glück zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

Alternativ könnt ihr einen Cheat verwenden, um euch einen bewaffneten Kampfhelikopter aus dem Nichts zu verschaffen:

PC: 1-999-289-9633 / BUZZOFF

1-999-289-9633 / BUZZOFF PlayStation: Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck

Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.