Zelda: Tears of the Kingdom – Schatten-Set finden

Das Schatten-Set ist das ikonische Outfit, das Link in Twilight Princess trägt. In Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr die komplette Rüstung sowie zwei passende Waffen erhalten. Die Fundorte der legendären Ausrüstung verraten wir euch in diesem Guide.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Schattenhose

Die Schattenhose befindet sich in der Antiken Untergrundfestung im Nordosten des Untergrunds. Am schnellsten gelangt ihr dorthin, wenn ihr in den Abgrund der Ebene von Süd-Akkala springt.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Schattenhose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Schattenhose alternativ im folgenden Video an!

Schattengewand

Noch weiter nordöstlich im Untergrund findet ihr das Schattengewand am Ende der Marcuse-Mine. Der Eingang zur Mine liegt südöstlich vom Abgrund der Ebene von Ost-Akkala.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Schattengewands. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Schattengewand alternativ im folgenden Video an!

Schattenmütze

Die Schatztruhe mit der Schattenmütze steht in der Griock-Höhle, die sich genau unter den Deubran-Ruinen befindet. Vom Abgrund am Juglano-Hochland aus gelangt ihr zügig dorthin.

Es gibt aber ein anderes Problem: Ihr müsst den Griock-König besiegen, wenn ihr Truhe öffnen wollt. Ihr braucht gute Ausrüstung, wenn euch das gelingen soll. Raketen-Schilde sind sehr praktisch, um den Griock-König im Zeitlupenmodus mit Pfeil und Bogen in die Augen zu schießen. Im unteren Video könnt ihr euch diese Kampfstrategie ansehen.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Schattenmütze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Schattenmütze alternativ im folgenden Video an!

Schattenbogen

Der Schattenbogen ist eine legendäre Waffe, die in einem Loch in der Dachspitze von Schloss Hyrule liegt. Wenn ihr ausreichend Ausdauer habt, könnt ihr vom Turm am Spähposten problemlos bis zum Schlossdach gleiten.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Schattenbogens. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Schattenbogen alternativ im folgenden Video an!

Schatten-Zweihänder

Den legendären Schatten-Zweihänder könnt ihr nur mit viel Aufwand erhalten. Dazu müsst ihr nämlich die Episode „Untersuche die Dreubran-Ruinen“ abschließen, die aus vier Quests besteht. Ihr erhaltet die Nebenquests von Kasula bei den Deubran-Ruinen. Um die Quests zu beenden, müsst ihr die Fähigkeiten der Weisen einsetzen. Demnach könnt ihr die Quest-Reihe erst meistern, wenn ihr die ersten vier Dungeon abgeschlossen habt.

Schaut euch im folgenden Video die Lösung der Quest-Reihe sowie den Fundort des Schatten-Zweihänders an!

