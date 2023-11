Zelda: Tears of the Kingdom – Wind-Set finden

Das Wind-Set ist das ikonische Outfit, das Link in Zelda: The Wind Waker trägt. In Tears of the Kingdom könnt ihr die Rüstungsteile nicht nur mithilfe von Amiibo-Figuren bekommen, sondern sie auch in der Spielwelt finden. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte.

Windgewand

Das Windgewand findet ihr in der Mine im Kalfen-Tal, das im Westen des Untergrunds liegt. Am schnellsten kommt ihr dorthin, wenn ihr in den Abgrund im Hyrule-Gebirge springt und dann nach Westen gleitet.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Windgewands. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Windgewand alternativ im folgenden Video an!

Windhose

Die Windhose ist ganz im Südosten des Untergrunds bei der Spitze der Klecia-Bergbaumine versteckt. Da euch und die Schatztruhe ein langer Wasserweg trennt, solltet ihr euch ein Boot oder einen Flieger bauen, um das Hindernis zu überqueren.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Windhose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Windhose alternativ im folgenden Video an!

Windmütze

Die Windmütze ist etwas schwieriger zu erreichen. Die entsprechende Schatztruhe befindet sich in einem abgeschnittenen Bereich im Osten des Untergrunds. Ihr müsst in den Abgrund von Tingela im Osten von Hyrule springen, um dorthin zu gelangen. Kämpft euch dann im Süden durch die zahlreichen Felswände, bis ihr schließlich die Schatztruhe findet.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Windmütze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Windmütze alternativ im folgenden Video an!

Seewind-Bumerang

Neben dem Wind-Outfit könnt ihr noch den Seewind-Bumerang (Angriff: 16) im Spiel bekommen, eine legendäre Waffe auf The Wind Waker. Die Schatztruhe befindet sich weit im Nordwesten des Untergrunds in der Mine im Hebra-Tal.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Seewind-Bumerangs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Seewind-Bumerang alternativ im folgenden Video an!

Seewind-Schild

Komplettiert wird die Wind-Waker-Ausrüstung von dem Seewind-Schild (Verteidigung: 65). Die Truhe mit dem legendären Schild steht in einem hohlen Baumstumpf im Faratz-Hain. Der Faratz-Hain befindet sich im Untergrund und liegt östlich vom Abgrund im Sumpf von Ranelle.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Seewind-Schilds. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Seewind-Schild alternativ im folgenden Video an!

