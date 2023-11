Zelda: Tears of the Kingdom – Himmel-Set finden

Das Himmel-Set ist das ikonische Outfit, das Link in Skyward Sword trägt. Während ihr im Vorgänger noch Amiibo-Figuren benötigt habt, könnt ihr die Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom auch in der Spielwelt finden. Passend zum Outfit gibt es auch noch ein legendäres Schwert. Alle Fundorte zeigen wir euch in diesem Guide.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Himmelsgewand

Die Schatztruhe mit dem Himmelsgewand steht in einem hohlen Baumstumpf im Tylori-Hain, der im Norden des Untergrunds liegt. Ihr gelangt am schnellsten dorthin, wenn ihr in den Abgrund im Tylori-Wald springt. Der Abgrund befindet sich nördlich vom Stall des Waldes.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Himmelsgewands. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Himmelsgewand alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Himmelsgewand finden Abonniere uns

auf YouTube

Himmelshose

Die Himmelshose findet ihr in einer Schatztruhe in der Mine im Gongol-Tal. Der Bereich im Untergrund ist etwas schwieriger zu erreichen. Ihr müsst ihr euch von Süden aus nähern, da sonst Felswände das Gebiet umringen. Springt in den Abgrund am Osthügel bei Kakariko und kämpft euch im Untergrund nach Nordwesten bis zur Mine vor.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Himmelshose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Himmelshose alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Himmelshose finden Abonniere uns

auf YouTube

Himmelsmütze

Die Schatztruhe mit der Himmelsmütze steht ebenfalls in einem hohlen Baumstumpf. Diesmal jedoch im Expa-Hain, der im Südosten des Untergrunds liegt. Westlich vom Turm auf der Ranelle-Spitze ist der Abgrund am Naydra-Schneefeld. Springt dort hinein und bahnt euch den Weg nach Süden, um den Expa-Hain zu erreichen.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Himmelsmütze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Himmelsgmütze alternativ im folgenden Video an!

Zelda Tears of the Kingdom: Himmelsmütze finden Abonniere uns

auf YouTube

Himmelweißes Schwert

Vervollständigt wird das Skyward-Sword-Outfit vom Himmelweißen Schwert. Um diese legendäre Waffe zu bekommen, müsst ihr die drei Nebenmissionen der Statuen der Göttinnen abschließen. Danach erhaltet ihr das Schwert bei der Muttergöttinnenstatue im Vergessenen Tempel. Um die Quests zu meistern, müsst ihr Klauen der drei Drachen sammeln und sie in die entsprechenden Quellen (Weisheit, Kraft, Mut) legen. Über die Routen der Drachen informieren wir euch im verlinkten Guide.

Wie ihr alle Quests abschließt und das Himmelweiße Schwert bekommt, könnt ihr euch im folgenden Video-Guide Schritt für Schritt ansehen!

Zelda Tears of the Kingdom: Himmelweißes Schwert finden Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.