Haifischzähne auf der Straße: Neues Symbol verwirrt Autofahrer

Es gibt es in Deutschland mehrere hundert Verkehrsschilder – und immer wieder neue, die dann auch mal für Verwirrung sorgen. Sind euch schon die Haifischzähne begegnet?



Haifischzähne sorgen für Überraschung im Schilderwald

Hunderte Verkehrs- und Hinweisschilder sollen für Ordnung und Sicherheit auf Deutschlands Straßen sorgen. Doch gelegentlich hinterlassen sie nur ein Achselzucken und verwirren sogar die Autofahrer. Es ist nicht so leicht, alle zu kennen. Noch dazu wird die Straßenverkehrsordnung immer wieder um neue Beschilderungen erweitert.

Anzeige

So kam jüngst ein Zeichen mit der Bezeichnung „Haifischzähne“ dazu. Das verwirrende Schild ist als Zeichen 342 offizieller Bestandteil der StVO. Du findest es unmittelbar auf den Asphalt gemalt an Kreuzungen oder Einmündungen. Häufig an Stellen, wo die allgemeine Verkehrssituation schlecht einsehbar ist.

© IMAGO / Funke Foto Services / Ulrich Bangert

Anzeige

Was bedeuten Haifischzähne auf der Straße?

Achtet ihr bewusst darauf, werden euch die drei nebeneinander liegenden Dreiecke auf dem Asphalt bestimmt auffallen. Die Spitzen der „Haifischzähne“ sind immer in Richtung des sich nähernden Fahrzeugs gewandt. In der Form erinnert das Zeichen etwa an das Schild „Vorfahrt gewähren“ und damit kommen wir der Bedeutung schon sehr nahe.

Die Markierung dient dem Hervorheben der Wartepflicht, die Fahrzeuge haben, wenn es eine Rechts-vor-Links-Regelung gibt. Die Haifischzähne sollen also die ankommenden Fahrzeuge zum Anhalten bewegen und dazu auffordern, den von rechts kommenden Autos, Fahrrädern, Motorrädern oder LKWs die Vorfahrt zu gewähren. Ihr findet diese Funktion auch in Anlage 3 Abschnitt 8 der Straßenverkehrsordnung näher beschrieben.

Anzeige

Dabei bleibt die Wartepflicht nicht auf die Rechts-vor-links-Regelung beschränkt. Haifischzähne können euch auch bei Vorfahrts- oder Stoppschildern begegnen oder beispielsweise vor Einmündungen von Radschnellwegen verdeutlichen, dass hier Vorfahrt für Radler herrscht.

Wie ernst wir Deutschen es mit der Beschilderung nehmen, zeigt folgende Bilderstrecke – nicht ohne Augenzwinkern.

Was passiert, wenn ich das Zeichen übersehe?

Haifischzähne stellen keine eigenen Verkehrsregeln auf. Es handelt sich lediglich um Fahrbahnmarkierungen, die bestehende Vorfahrtsregeln unterstützen sollen. Die Rechts-vor-links-Regelung wird nicht allein durch „Haifischzähne“ bestimmt. Auch andere Wartepflichten werden durch Stopp- oder Vorfahrtsschilder eindeutig ausgewiesen.

Wenn du die Vorfahrt missachtest, spielt es keine Rolle, ob Haifischzähne vorhanden sind oder nicht. Die Strafen und Bußgelder bleiben unverändert. Das ist seit April 2020 unverändert, seit die Markierungen eingeführt wurden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.