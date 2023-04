Fünf Staffeln hat es gebraucht bis die erfolgreiche Serie „Haus des Geldes“ ihr Ende fand. Ob Staffel 6 vielleicht noch kommt, erfahrt ihr hier.



Im Mai 2017 begann die spanische Serie „Haus des Geldes“ erstmals auf dem Sender Artena 3 ausgestrahlt zu werden. Damals ahnten die Zuschauer*innen noch nicht, dass sich die Serie zu einem richtigen Hype entwickeln und unzählige Menschen die berühmten Masken später als Kostüm anziehen würden. Diese Bekanntheit war nur deshalb möglich, weil der Streaming-Dienst Netflix die Serie knapp nach ihrer Ausstrahlung im Dezember 2017 auf seiner Plattform zur Verfügung stellte. So gelang sowohl den Darsteller*innen als auch den Produzent*innen der weltweite Durchbruch. Nach fünf Staffeln fand die Serie dann allerdings ihr Ende und bekam mit „Haus des Geldes: Korea“ sogar schon ein Remake spendiert. Aber wird die Hauptserie vielleicht doch noch mal für Staffel 6 zurückkehren? Wir haben euch alle Informationen rund um den größten Raub der Geschichte zusammengetragen.



Falls ihr nicht so viel Zeit habt, fünf Staffeln „Haus des Geldes“ zu schauen, gibt es hier im Video kürzere Geheimtipps:



Wird es eine 6. Staffel von „Haus des Geldes“ geben?

Auch wenn die Fans der Serie bei solch einer Ankündigung begeistert wären und die Produzent*innen bestimmt noch neue Ideen für einen weiteren Raub hätten, bekommt „Haus des Geldes“ vorerst keine Staffel 6 spendiert. Wie Epicstream berichtet, hat Netflix klargestellt, dass die fünfte Staffel das endgültige Finale darstellen sollte. Dennoch brauchen Fans der spanischen Serie ihre Masken noch nicht entsorgen, da ein Spin-Off zur Hauptfigur Berlin (Pedro Alonso) in den Startlöchern steht. Wie unsere Kolleg*innen von Kino.de berichten, wird die Vorgeschichte des größten Diebes in Europa im Dezember 2023 erscheinen. Wenn ihr bis dahin nicht warten und die Hauptserie noch mal schauen wollt, dann findet ihr diese nach wie vor auf Neflix.



Serien wie „Haus des Geldes“ kennt mittlerweile fast jeder. Diese Geheimtipps solltet ihr allerdings noch nicht auf dem Schirm haben:



Ist die Geschichte von „Haus des Geldes“ wahr?

So spektakulär ein echter Raub nach den Geschehnissen in „Haus des Geldes“ gewesen sein würde, so gut ist es tatsächlich, dass im echten Leben keine Menschen für so einen großen Diebstahl sterben mussten. Am Ende jeder Folge der Netflix-Serie wird nämlich klar gemacht, dass alle Handlungen und Schauplätze, die in dieser Serie repräsentiert werden, fiktiv sind. Trotzdem haben die Masken aus „Haus des Geldes“ mittlerweile einen Kultstatus erreicht und wir können nur hoffen, dass nicht wirklich irgendwann einmal jemand auf eine solche Idee kommt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.