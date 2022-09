Der anstehenden Winter wird für Deutschland zu einer echten Herausforderung, denn jeder von uns muss Energie sparen. Besonders wer mit Gas heizt, muss zwangsläufig dafür sogar, dass der Verbrauch sinkt, damit die nächste Abrechnung nicht zur Katastrophe wird. Genau dafür eigenen sich smarte Heizkörperthermostate. Bei Amazon gibt es aktuell welche für Apple-Nutzerinnen und -Nutzer günstiger.

Amazon verkauft Eve Thermo im 4er-Pack günstiger

Smarte Heizkörperthermostate sind eine sehr gute und einfache Möglichkeit, um Gas zu sparen. Ich habe damit in einem Jahr 500 Euro gespart, weil ich die Heizung an meinen Alltag angepasst habe. Genau das könnt ihr auch machen. Bei Amazon gibt es die Eve Thermo Heizkörperthermostate im 4er-Pack für nur noch 226,99 Euro (bei Amazon anschauen). Normalerweise müsst ihr dafür pro Stück 70 Euro zahlen. Ihr kommt im Set also ordentlich sparen.

Eve Thermo, 4er Set - Smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display, automatischer Temperatursteuerun Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2022 06:02 Uhr

Das Besondere an den Eve Thermo ist, dass ihr keine Bridge benötigt. Diese wird normalerweise als Verbindungsstück verwendet. Alles läuft über Apple HomeKit ohne Umwege über eine dritte Cloud, zusätzliche Anmeldung oder sonstige Dinge, die ihr von vielen anderen Anbietern kennt. Für den Datenschutz ist also automatisch gesorgt, da Apple auch einen großen Wert darauf legt.

Was taugen die Eve Thermo Heizkörperthermostate?

Wenn ihr eine Lösung sucht, die komplett ohne zusätzliche Bridge und zusätzlichen Dienst auskommt, dann sind die Eve Thermo eine gute Wahl. Ihr müsst nur ein Apple-Produkt besitzen, um die Heizkörperthermostate per Apple HomeKit einrichten und steuern zu können. Ein iPhone ist dafür perfekt, denn so könnt ihr die Heizung von überall aus steuern und die Einstellungen vornehmen. Aber auch ein iPad ist als Smart-Home-Steuerung optimal. Da alles direkt ins Betriebssystem integriert ist, ist die Bedienung sehr einfach und ihr könnt auch Siri dafür verwenden.

Bei Amazon sind die Bewertungen hervorragend. Dort gibt es bei über 1.700 Bewertungen 4,4 von 5 Sternen (bei Amazon anschauen). Die meisten Käufer zeigen sich zufrieden, da die Lösung einfacher funktioniert als bei anderen Herstellern. Habt ihr kein iPhone und Apple HomeKit, dann empfehle ich die Lösung von Homematic IP (bei Amazon anschauen). Dort ist die Bridge im Set direkt dabei.