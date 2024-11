„Herr der Ringe“-Fans machen es sich gemütlich – und kuscheln mit Mittelerde

Ihr liebt die „Herr der Ringe"-Trilogie? Dann wäre diese Textilie mit Kuschel-Faktor vielleicht perfekt für euren nächsten Filmabend.



„Herr der Ringe"-Kuscheldecke für fantastische Wintermomente

Wenn ihr gerne von der heimischen Couch aus in fantastische Welten eintaucht und euch dabei warm und geborgen fühlen wollt, dann schaut euch doch mal die Kuscheldecke in Mittelerde-Optik an. Die Flauschdecke misst 150 x 200 cm und ist super weich. Ihre Rückseite besteht aus fluffigem Teddystoff, was sie auch haptisch extra gemütlich und angenehm macht. Das Motiv auf der Vorderseite ist ein Teil der Mittelerde-Karte aus der „Herr der Ringe" Trilogie und sieht aus wie flauschiges Pergament.

Die Decke ist perfekt für „Lord of the Ring"-Fans, die die kalte Jahreszeit gerne für einen erneuten „Herr der Ringe"- Marathon nutzen oder sogar mit den Hobbit-Abendeuern anfangen wollen. Natürlich könnt ihr auch „Herr der Ringe" Spiele spielen oder die Bücher lesen, es sei euch frei überlassen.

Kuscheldecke auch für gemütliche Stunden zu zweit

Falls ihr das nicht alleine tun wollt, kein Problem! Die Decke ist groß genug, um noch einen Gefährten mit einzukuscheln. Ihr könnt Das „Herr der Ringe"-Abenteuer also zu zweit genießen, ohne dass ihr euch um Mittelerde zanken müsst. Worauf wartet ihr? Verwandelt eure Wohnzimmer in einen Teil der sagenhaften, wundervollen und abenteuerreichen Weiten von Mittelerde.



Frodos Welt komplettieren könnt ihr natürlich mit weiteren Textilien: Ebenso kuschelig und flauschig ist das Mittelerde-Kissen, das ihr ebenfalls bei Elbenwald kaufen könnt. Und damit ihr während des Filme-Marathons keine kalten Füße bekommt, solltet ihr euch am besten auch noch ein Herr der Ringe Socken-Set zulegen, um den Gemütlichkeitsfaktor zu erhöhen.

