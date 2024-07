Hinter den Kulissen: Warum Hintern in diesem Action-Adventure-Hit im Fokus stehen

Im Action-RPG Stellar Blade wird ein besonderer Fokus auf das Hinterteil der Hauptfigur gelegt. Die Erklärung dafür ist gar nicht so abwegig.

Das Action-Rollenspiel Stellar Blade sorgte bereits im Vorfeld für besonderes Aufsehen. Game-Direktor Hyung-Tae Kim gab in einem Gespräch mit GamesRadar+ interessante Einblicke in das Charakterdesign der Protagonistin Eve, welches einen auffallenden Fokus auf das Hinterteil dieser setzt. Diese unkonventionelle Strategie hat jedoch einen gar nicht mal so uncleveren Grund, der sich auch auf die Spielerinnen und Spieler verlagern lässt. Laut Kim ist es nämlich nicht nur so, dass die Protagonistin des Spiels ohne Anlass sexualisiert wird.



Sexualisierung ist in Videospielen keine Seltenheit. Die häufigsten Gründe dafür erfahrt ihr in unserem Video:



Besondere Aufmerksamkeit auf die Rückseite des Charakters

Die Hauptfigur Eve von Stellar Blade hat im Gegensatz zu anderen Videospielcharakteren eine ausgesprochene Behandlung bekommen. Auf Grundlage eines Körperscans des koreanischen Models Shin Jae-eun wurde eine Figur gestaltet, die jedoch einen kreativen Wert auf ihre hinteren Vorzüge legt. Der Direktor den Spiels – Hyung-Tae Kim – betont, dass die Spieler ihren Charakter hauptsächlich von hinten sehen, während sie das Spiel erleben. Daher sei es wichtig, diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Wenn es um das Design geht, haben wir besondere Aufmerksamkeit auf den Rücken des Charakters gelegt, weil die Spieler den Charakter immer von hinten sehen, wenn sie spielen. Das ist es, was sie am meisten sehen, also dachten wir, das sei ziemlich wichtig. Gamesradar.com

Das auffällige Charakterdesign der Protagonistin Eve (© Screenshot GIGA)

Attraktivität ohne Zerstörung der Narrative

Laut Kim sei die glamouröse Gestaltung von Charakteren wie Eve ein mutiger Ansatz. Dabei gehe es jedoch nicht nur um reine Anziehungskraft. Kim reflektiert ebenfalls über die kulturellen Unterschiede im Umgang mit Charakterdesigns und betont, dass Spiele im Vergleich zu Filmen, Animationen und Mangas oft strenger beurteilt werden.

In Spielen gibt es viele Ansichten, die nicht immer positiv auf unrealistisch schöne Charaktere reagieren. Ich persönlich möchte beim Spielen jemanden sehen, der besser aussieht als ich selbst. Das ist es, was ich will. Ich möchte nichts Normales sehen; ich möchte etwas Ideales. Gamesradar.com

Da die Sexualisierung in Videospielen oft ein schwieriges Thema ist, das aus jeder Sichtweise anders beurteilt wird, könnte die besondere Betonung der Rückseite bei Stellar Blade trotz der genannten Gründe für Empörung sorgen. Falls ihr vorhabt, das Videospiel zu kaufen, solltet ihr euch also sicher sein, ob euch diese Gestaltung gefällt. Stellar Blade erschien am 26. April exklusiv für Playstation 5.



