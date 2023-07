Mit der Hackerin Silberwolf zieht ein weiterer spielbarer Charakter aus dem Prolog in das Hauptspiel ein. Seit Beginn der Beta haben viele Spieler und Spielerinnen auf die Quantum-Supporterin gewartet. In diesem Guide verraten wir euch, ob sich das Warten gelohnt hat und was ihr benötigt, um ie Figur zu verbessern.

Keine unbekannte Figur: Silberwolf

Silberwolf lernen wir bereits im Tutorial von Honkai: Star Rail kennen, müssen jedoch anschließend einige Zeit darauf warten, sie im Spiel wieder anzutreffen. Ihren bisher größten Auftritt hatte sie in einem speziellen Event, in dem sie sich als Stellaron-Jägerin und Hackerin vom Planeten Punklorde herausstellt. Spieler und Spielerinnen von Honkai Impact 3rd wird sie bekannt vorkommen, schließlich kommt sie dort in mehreren Versionen bereits vor und ist auch in Honkai: Star Rail eine alternative Version der Figur Bronya. Nach Seele und Jing Yuan stellt sie den dritten Figuren-Banner in der Version 1.1 dar.

Element: Quantum

Quantum Pfad: Die Nichtigkeit

Die Nichtigkeit Seltenheit: ★★★★★

★★★★★ Erhältlich: Charakter-Banner (limitiert)

Neben ihrer zurückgezogenen „Gamer Girl“-Persönlichkeit, die viele Spieler und Spielerinnen bereits in ihren Bann gezogen hat, weist Silberwolf auch herausragende kämpferische Fähigkeiten auf. Mit ihren Fähigkeiten ist sie dazu in der Lage, Gegnern für eine begrenzte Anzahl an Runden zusätzliche Schwächen zuzufügen - und zwar in Form der Elemente, die in eurem Team vertreten sind. Sie ist die bisher einzige Figur, der das möglich ist.

Silberwolf Stats

Level 1:

HP: 142

142 ATK: 87

87 VRT: 62

62 GES: 107

107 KRIT-Rate: 5%

5% KRIT-Schaden: 50%



Level 80:

HP: 1042

1042 ATK: 640

640 VRT: 460

460 GES: 107

107 KRIT-Rate: 5%

5% KRIT-Schaden: 50%

Silberwolf Skills

Standardangriff: Systemwarnung: Fügt einem anvisierten Gegner Quantum-Schaden in Höhe von 130% von Silberwolfs ANG zu. Fähigkeit: Änderung zulassen?: Es besteht eine Grundchance von 75%, einem Gegner 1 Schwäche des Typs eines Verbündeten hinzuzufügen. Damit wird auch der SCH-WDS des Gegners gegenüber diesem Schwächetyp für 2 Rd. um 20% reduziert. Wenn der Gegner bereits eine Schwäche dieses Typs hat, wird der Effekt der SCH-WDS-Reduzierung für diesen Schwächetyp nicht ausgelöst. Jedem Gegner kann nur 1 Schwäche von Silberwolf hinzugefügt werden. Wenn Silberwolf dem Gegner eine weitere Schwäche hinzufügt, wird nur die letzte Schwäche beibehalten. Außerdem gibt es eine Grundchance von 100%, den WDS aller Typen des Ziels zusätzlich um 7,5% für 2 Rd. zu reduzieren. Fügt diesem Gegner Quantum-Schaden in Höhe von 98% von Silberwolfs Angriff zu. Ultimate: Benutzer gebannt: Es besteht eine Grundchance von 85%, die VTD eines anvisierten Gegners für 3 Rd. um 36% zu reduzieren und dem Ziel Quantum-Schaden in Höhe von 228% von Silberwolfs ANG zuzufügen. Talent: Warten auf Systemantwort...: Silberwolf kann drei Arten von „Fehlern“ erzeugen: ANG wird 5% reduzieren, VTD um 4% reduzieren und GES um 3% reduzieren. Jeder Angriff von Silberwolf hat eine Grundchance von 60%, dem getroffenen Gegner für 3 Rd. einen zufälligen „Fehler“ zu implantieren. Technik: Programmschließung erzwingen: Greift den Gegner unmittelbar an. Nach Kampfeintritt wird allen Gegnern Quantum-Schaden in Höhe von 80% von Silberwolfs ANG zugefügt und ungeachtet des Schwächetyps wird WDS aller Gegner reduziert. Bei Gegnern, deren Schwäche auf diese Weise gebrochen wird, wird der Effekt von Quantum-Schwächebruch ausgelöst.

Quantum-Kampftyp

Das Quantum-Element fügt Gegnern nach einem Schwächebruch den Verschränkungs-Debuff zu. Dieser verzögert ihre Aktionen und fügt ihm zu Beginn der nächsten Runde zusätzlichen Quantum-Schaden zu. Ebenfalls ist der Schaden auf Gegner mit diesem Debuff erhöht.

Bester Silberwolf-Build

Lichtkegel

Silberwolfs bester Lichtkegel ist der für sie persönlich zugeschnittene Lichtkegel Unaufhörlicher Regen aus dem Lichtkegel-Aktionsbanner. (© Screenshot Spieletipps)

5-Sterne-Lichtkegel:

Unaufhörlicher Regen Im Namen der Welt

4-Sterne-Lichtkegel:

Bevor das Tutorial beginnt Die Entschlusskraft glitzert als Schweißperlen Die Augen der Beute

Relikte und Ornamente

Folgende Relikte eignen sich am besten für Silberwolf:

Musketierin des Wilden Weizen (4 Teile) Genie der Strahlenden Sterne (4 Teile) Musketierin des Wilden Weizen (2 Teile), Genie der Strahlenden Sterne (2 Teile)



Folgende Ornamente eignen sich am besten für Silberwolf:

Pangalaktische Handelsgesellschaft (2 Teile) Flotte der Alterslosen (2 Teile)

Folgende Attribute sind für Silberwolf am besten geeignet:

Körper: Effekt-Trefferrate / ATK%

Effekt-Trefferrate / ATK% Schuhe: GES / ATK%

GES / ATK% Planarsphäre: Quantum-SCH

Quantum-SCH Verbindungsteil: Energie-Regeneratiosrate / ATK%

Energie-Regeneratiosrate / ATK% Priorisierte Nebenattribute: Effekt-Trefferrate, GES, ATK%, Brucheffekt

Solltet ihr nicht mindestens Balance-Stufe 3 beziehungsweise Trailblaze-Stufe 40 erreicht haben, lohnt es sich nicht, die Trailblaze-Kraft für Relikte auszugeben, da keine goldenen 5-Sterne-Relikte und -Ornamente droppen. Stattdessen solltet ihr für Silberwolf lieber folgende Aspekte in dieser Reihenfolge priorisieren:

Level Spuren Lichtkegel Relikte

Solltet ihr die ersten drei Punkte bereits eurer Trailblaze-Stufe entsprechend maximiert haben, könnt ihr euch auf das Farmen von Relikten und Ornamenten für Silberwolf konzentrieren. Bis dahin reichen ihr auch 4-Sterne- oder 3-Sterne-Varianten der oben aufgeführten Relikte.

Spuren-Prioritäten

Spuren sind in Honkai: Star Rail passive Talente, die sich im Talentbaum einer Figur freischalten lassen. Silberwolf besitzt einige dieser Spuren, die man unbedingt aufleveln sollte. Die richtige Entscheidung zu treffen, fällt da nicht unbedingt leicht. Wir haben eine Liste für euch zusammengestellt, welche Spuren ihr priorisieren solltet.

Kampf-Fähigkeiten:

Ultimate und Fertigkeit Talent Standardangriff

Silberwolfs Standardangriff könnt ihr anfangs außer Acht lassen, da sie hauptsächlich ihre Fertigkeit und ihr Ultimate verwenden wird. Dennoch lohnt es sich, den Standardangriff im Laufe der Zeit hochzuleveln, wenn ihr Silberwolfs Schaden maximieren wollt.

Bonusfähigkeiten:

Injizieren Generieren Annotation

Attributsboni:

ANG Quantum-Schaden Effekt-Trefferate

Upgrade-Materialien

Wollt ihr Silberwolf schnell auf das Maximal-Level 80 bringen, benötigt ihr insgesamt folgende Materialien:

308 000 Credits: Erhält man durch das Öffnen von Truhen, Abschließen von Aufträgen oder Goldenen Blütenkelchen.

Erhält man durch das Öffnen von Truhen, Abschließen von Aufträgen oder Goldenen Blütenkelchen. 65 leerengeformtes Eisen: Von Ruhender Schatten: Form der Quanten zu erhalten.

Von Ruhender Schatten: Form der Quanten zu erhalten. 15 Uralte Teile, 15 Uralte Spindeln, 15 Uralte Triebwerke: Von Automatons zu erhalten.



Von Automatons zu erhalten. 288 Reiseführer: Durch das Öffnen von Truhen, Abschließen von Aufträgen oder Goldenen Blütenkelchen zu erhalten.

Für das vollständige Ausbessern ihrer Talente werden folgende Items benötigt:

3 Millionen Credits: Durch das Öffnen von Truhen, Abschließen von Aufträgen oder Goldenen Blütenkelchen zu erhalten.

Durch das Öffnen von Truhen, Abschließen von Aufträgen oder Goldenen Blütenkelchen zu erhalten. 41 Uralte Teile, 56 Uralte Spindeln, 58 Uralte Triebwerke: Von Automatons zu erhalten.



Von Automatons zu erhalten. 18 Obsidiane der Grenzlosigkeit, 69 Obsidiane der Trostlosigkeit, 139 Obsidiane der Besessenheit: Vom Roten Blütenkelch der Großen Mine zu erhalten.

Vom Roten Blütenkelch der Großen Mine zu erhalten. 8 Spuren des Schicksals: Durch die Universum-Simulation, Namenlose Ehre, Glut-Tausch oder zeitbasierende Events zu erhalten.

Durch die Universum-Simulation, Namenlose Ehre, Glut-Tausch oder zeitbasierende Events zu erhalten. 12 Ende des Zerstörers: Von Echo des Krieges: Beginn der Zerstörung zu erhalten.

Mögliche Team-Kombos

Silberwolf ist ein hervorragender Support und lässt sich, gerade durch ihre Fähigkeit Gegnern neue Schwächen zuzufügen, in fast jedes Team einbringen. Es lohnt sich jedoch besonders, Silberwolf mit lediglich zwei verschiedenen Elementen zu spielen, um den maximalen Schaden mit ihrer Fähigkeit zu erzielen - welche Elemente dies sein können, kann dabei ganz von euren Vorlieben und den Figuren, die ihr besitzt, abhängen. Die beste Teamaufstellung für Silberwolf ist ein DPS, der sie unterstützt und mindestens ein Tank und/oder Heiler. Der letzte Platz kann dann mit einem weiteren Support eurer Wahl aufgefüllt werden. Wir haben einige Beispiele für euch zusammengestellt:

Silberwolf, Seele, Clara, Natasha: Kein sonderlich F2P-freundliches Team, solltet ihr jedoch Seele und Silberwolf gezogen haben, ist es wohl das Beste, das euch zur Verfügung steht. Seele wird den meisten Schaden verursachen, während Clara die Rolle des Tanks übernimmt und eure Natasha das Team durch ihre Heilung optimal unterstützt. Solltet ihr keine Clara besitzen, könnt ihr ebenfalls Charaktere wie den physischen Trailblazer oder auch Sushang verwenden. Sushang kann auch anstatt Seele eingesetzt werden.

Kein sonderlich F2P-freundliches Team, solltet ihr jedoch Seele und Silberwolf gezogen haben, ist es wohl das Beste, das euch zur Verfügung steht. Seele wird den meisten Schaden verursachen, während Clara die Rolle des Tanks übernimmt und eure Natasha das Team durch ihre Heilung optimal unterstützt. Solltet ihr keine Clara besitzen, könnt ihr ebenfalls Charaktere wie den physischen Trailblazer oder auch Sushang verwenden. Sushang kann auch anstatt Seele eingesetzt werden. Silberwolf, Qingque, Pela, Gepard: Dieses Team fokussiert sich auf Eis- und Quantum-Schaden und ist sehr flexibel, was die zu spielenden Figuren angeht. Solltet ihr Qingques Spielstil beispielsweise nicht mögen, lassen sich auch Herta oder Yanqing hervorragend einbringen. Ebenfalls ist 7. März eine gute Option, wenn euch Gepard in eurer Sammlung fehlt.

Dieses Team fokussiert sich auf Eis- und Quantum-Schaden und ist sehr flexibel, was die zu spielenden Figuren angeht. Solltet ihr Qingques Spielstil beispielsweise nicht mögen, lassen sich auch Herta oder Yanqing hervorragend einbringen. Ebenfalls ist 7. März eine gute Option, wenn euch Gepard in eurer Sammlung fehlt. Silberwolf, Himeko, Asta, Feuer-Trailblazer: Dieses Team gilt nach dem gleichen Prinzip wie die vorherigen, hat jedoch durch Himekos Folgeangriffe und Astas Fähigkeit einen besonders hohe Bruchrate.

Lohnt es sich, Silberwolf zu holen?

Silberwolf ist einer der momentan besten Support-Einheiten im Spiel und durch ihre bisher einzigartige Fähigkeit ist auch davon auszugehen, dass sie es in Zukunft bleiben wird. Gerade durch ihren F2P-freundlichen Lichtkegel ist es nicht nötig, die 5-Sterne-Waffe zu holen und somit ist Silberwolf auch für F2P-Spieler eine hervorragende Wahl. Dadurch, dass sie sich mit beinahe jedem Charakter spielen lässt, wird sie auch mit kommenden Figuren wie beispielsweise Luocha oder der beliebten Kafka eine gute Synergie besitzen.

Silberwolf gehört zu den stärksten Charakteren im Spiel und ist letztendlich, rein von ihren Fähigkeiten her, jedem Spieler zu empfehlen. Doch da es gerade am Anfang viele starke Figuren und vor allem Supports geben wird, raten wir euch dazu, euch beim Warpen daran zu orientieren, welche Figuren euch von Persönlichkeit und Design her am Besten gefallen.