i5 Touring: BMW zeigt ersten E-Kombi

Durch stetige Nach- und Verbesserungen werden Elektro-Autos in Deutschland immer beliebter. Nun hat BMW als erster Hersteller mit einem neuen Modell nachgelegt.

Der Automobilhersteller BMW steht wohl seit jeher für Eleganz, Qualität und Klasse. Im Hinblick auf den Bau von Elektro-Autos hat BMW ebenfalls die Nase vorne. Nun wirft er als erster ein neues Modell auf den Markt: den ersten E-Kombi. Im Folgenden lest ihr, auf was ihr euch bei dieser Neuerung freuen könnt.

Der Neue bei BMW: i5-Kombi

Im Oktober 2023 präsentierte BMW die E-Limousine. 2024 erschuf der Autobauer dann den ersten E-Kombi: den BMW i5 Touring, auch unter der Baureihe G61 zu finden. Damit löst er den Vorgänger G31 aus dem Jahr 2017 ab. Das neue Modell hat sowohl in Breite, Höhe und Länge zugelegt. Auch der Kofferraum bietet ein größeres Fassungsvermögen an: bis zu 1.700 Liter sind möglich. Den Kombi gibt es jedoch nicht nur in der Strom-Variante. Verfügbar sind auch Benzin-, Diesel-Motoren und Hybridsysteme. In unserem Video könnt ihr euch ein Bild über den i5 von BMW machen.

BMW zeigt den i5 in Aktion

Das Interieur des i5 von BMW

BMW setzt auch in der Innenausstattung auf Nachhaltigkeit: serienmäßig besteht der i5 aus veganen Materialien. Das Curved Display im Fahrerraum verbindet sowohl Information- als auch Control-Display miteinander und weist beachtliche Zoll-Abmessungen auf. Das neue Plus der Gesamtgröße wirkt sich auch auf die Bewegungsfreiheit im Innenraum für die Insassen aus. Sportsitze und ein abgeflachtes Lenkrad gehören ebenfalls zur Serienausstattung.

Die Markteinführung des i5 von BMW

Der neue i5 zählt zum „Premium-Segment der oberen Mittelklasse“, so BMW. Der Kombi ist in zwei Varianten erhältlich, die sich hinsichtlich PS, Antrieb und Preis unterscheiden. Die Akkus beider Varianten sind 81,2 kWh groß, legen aufgrund der genannten Merkmale aber unterschiedliche Kilometer-Reichweiten zurück. Serienmäßig assistiert der E-Kombi dem Fahrer beim Parken, Anfahren und Fahren mit Anhänger. Im BMW-Konfigurator könnt ihr den Wagen nach euren Vorstellungen anpassen.

Im Mai 2024 steht die Markteinführung in Deutschland und weiteren europäischen Ländern an. Ab 72.200 Euro soll der BMW i5 eDrive40 Touring (Hinterachsen-Antrieb) erhältlich sein, der BMW i5 M60 xDrive Touring (Allrad) ab 101.500 Euro.

