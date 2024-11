IG Metall kündigen: So beendet ihr eure Mitgliedschaft

Wenn ihr kein Mitglied mehr bei der IG Metall sein möchtet, dann solltet ihr die Mitgliedschaft rechtzeitig kündigen. Wie das geht, zeigen wir bei GIGA.

Was ist IG Metall?

Die IG Metall ist eine Gewerkschaft, die sich dafür einsetzt, mit Tarifverträgen gesunde und faire Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten, mehr Urlaub, mehr Weiterbildung und ein höheres Einkommen zu sichern. Wenn ihr einen neuen Job beginnt, im Studium seid, der Ruhestand bevorsteht oder wenn ihr einfach so austreten möchtet, müsst ihr die Mitgliedschaft kündigen. Wie ihr eine Kündigung einreicht, demonstrieren wir in diesem Artikel.

IG Metall Kündigung

Am einfachsten könnt ihr die Mitgliedschaft durch ein vorgefertigtes Schreiben kündigen. Hierfür müsst ihr folgende Daten angeben:

Name

Adresse

Kundennummer

Datum

Kündigungsschreiben

Hierfür solltet ihr folgende Zeilen schreiben: „Hiermit kündige ich meinen IG Metall-Vertrag fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Senden Sie mir bitte eine schriftliche Bestätigung der Kündigung unter Angabe des Beendigungszeitpunktes.“

Hierfür solltet ihr folgende Zeilen schreiben: „Hiermit kündige ich meinen IG Metall-Vertrag fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Senden Sie mir bitte eine schriftliche Bestätigung der Kündigung unter Angabe des Beendigungszeitpunktes.“ Unterschrift

Dabei ist die Unterschrift sehr wichtig, da die Kündigung ansonsten nicht wirksam ist. Danach müsst ihr das Schreiben entweder per Fax oder per Post an die Adresse der IG Metall senden. Diese lautet:

IG Metall, Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt

Das Schreiben muss der IG Metall ganz sicher zugehen. Hierfür habt ihr Sorge zu tragen. Ihr könnt die Kündigung auch bei eurer IG Metall-Geschäftsstelle mit beigefügtem Mitgliedsausweis abgeben, bei welcher ihr Mitglied seid.

Ihr könnt eure IG Metall Mitgliedschaft auch einfach mit Hilfe von Aboalarm kündigen.

IG Metall Kündigungsfrist

Die Mitgliedschaft könnt ihr jederzeit schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende kündigen. Wie oben bereits erwähnt, könnt ihr das Schreiben auch per Brief versenden. Hierfür empfiehlt sich ein Einschreiben-Einwurf oder ein Einschreiben-Rückschein, da ihr im Streitfall einen wichtigen Nachweis über den Zugang der Kündigung bei der IG Metall habt. Mithilfe der Suchfunktion könnt ihr eure Verwaltungsstelle herausfinden.

