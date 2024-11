Ist Deutsche Postcode Lotterie seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Eine Lotterie, die kaum bekannt ist, aber bereits seit Jahren existiert? Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die Deutsche Postcode Lotterie wissen müsst.

Glücksspiel in Deutschland

Gewinnspiele erfreuen sich großer Beliebtheit, andernfalls würde es nicht so viele Rubbellose und Lotterien geben. In Deutschland werden hohe Summen für Lotterien und Glückspiel ausgegeben, doch bei vielen Anbietern ist oft nicht ganz klar, welche als seriös angesehen werden können. Wie sieht es bei der Deutschen Postcode Lotterie aus?

Kundenbewertungen: Erfahrungen mit der Deutschen Postcode Lotterie

Werfen wir einen Blick auf die Kundenbewertungen, die auf Trustpilot und Trusted Shops geteilt wurden (Stand November 2024): Auf Trustpilot könnt ihr rund 1900 Bewertungen einsehen, wovon 55 Prozent Fünf-Sterne-Bewertungen sind. Alle Bewertungen zusammen ergeben einen durchschnittlichen Wert von 3,6 Sternen. User können maximal fünf Sterne vergeben. Das Gesamturteil lautet demnach „Akzeptabel“.



Auf der Bewertungsplattform Trusted Shops sieht das allerdings anders aus, denn hier sind in den vergangenen 12 Monaten mehr als 26.500 Bewertungen eingegangen, von denen 91 Prozent mit vier oder fünf Sternen positiv ausfallen. In den Bewertungen erzählen Teilnehmer von kleinen und größeren Gewinnen und wie leicht es dadurch sei, Gutes zu tun. Denn der Lotterie-Betreiber erklärt auf seiner Website, dass er mindestens 30 Prozent der Einnahmen für Projekte in den Bereichen Chancengleichheit, Sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz investiert.

In den Ein-Stern-Bewertungen wird hie und da Kritik an der Transparenz und dem Service genannt, aber viele dieser Bewertungen handeln nur von dem Frust über die Werbung der Deutschen Postcode Lotterie.

Dies ist nun meine zweite Bewertung. Nach gründlicher Überprüfung kann ich bestätigen, dass es sich um keinen Betrug handelt. Man kann dort tatsächlich gewinnen. Trustpilot-Nutzer Sven Schnitzler

Also 30 Prozent gehen an wohltätige Zwecke, für mich erstmal ein Daumen hoch. Nachdem man etwas Gutes getan hat, hat man zudem auch noch die Chance zu gewinnen. Traumhaft

Trustedshops-Nutzer anonym

So hoch ist die Gewinnchance der Postcode Lotterie

Der Anbieter hat auf seiner Website mehrere Beispielrechnungen für die Gewinnchance veröffentlicht. Diese richten sich nach dem Wert des Gewinns und dem Tag der Ziehung.

5 Euro (Tagesgewinn sonntags): 1:35

23 Euro (Tagesgewinn sonntags): 1:40

1.000 Euro (Tagesgewinn montags bis freitags): 1:175.000

10.000 Euro (Straßenpreis samstags): 1:700.000

Die Postcode Lotterie Kosten liegen bei 12,50 Euro pro Monat. Für diesen Preis erhaltet ihr ein Los. Teilnehmer können bis zu drei Lose besitzen.



Ist die Deutsche Postcode Lotterie seriös?

Ja! Die Lotterie ist zwar eine privat betriebene Soziallotterie, was auf den ersten Blick für viele weniger seriös klingt, aber die Lotterie verfügt auch über eine staatliche Lizenz. Zudem gibt es die Deutsche Postcode Lotterie bereits seit 2016 und die erste Postcode Lotterie aus den Niederlanden seit 1989.

Mit der Lotterie wurden schon über 3000 Projekte gefördert. Und genau darum geht es in dieser Lotterie – der soziale Aspekt, genauer gesagt, um die Unterstützung regionaler Initiativen. Die Deutsche Postcode Lotterie ist demnach seriös und bei Trustpilot als Unternehmen verifiziert sowie von Trusted Shops geprüft und zertifiziert.

