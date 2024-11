Jurassic Park auf dem Schachbrett: Spielt mit Dinos statt König, Turm und Co.

Ihr mögt nicht nur Schach, sondern auch „Jurassic Park“? Dann werdet ihr diese Sonderedition von Noble Collection garantiert lieben.

Als der erste „Jurassic Park“-Film von Steven Spielberg im Jahr 1993 ins Kino kam, ahnte wohl niemand, dass sich daraus einst ein gewaltiges Franchise entwickeln würde. Auf den ersten Teil folgten zahlreiche weitere Filme, Serien, Videospiele und Bücher.

Anzeige

„Jurassic Park“ konnte Millionen Fans rund um den Globus für sich gewinnen. Falls ihr auch dazu gehört, haben wir jetzt das passende Merchandise für euch: Eine Sonderausgabe des Brettspielklassikers Schach, die es bei Amazon derzeit im Angebot gibt.

Jurassic Park Schach Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2024 17:59 Uhr

Das perfekte Geschenk für „Jurassic Park“-Fans

Schach wird bekanntlich mit Figuren wie dem König, der Dame, Turm, Springer, Läufer und Bauer gespielt. In der „Jurassic Park“-Variante werden diese allerdings durch verschiedene Dinosaurier ersetzt. Zudem hat auch das Spielbrett einen neuen Look: Statt dem klassischen schwarz-weiß sind die Felder in einem grün-schwarzen Ton gehalten, der ein aufregendes Dschungel-Feeling aufkommen lässt.

Anzeige

Zu den spielbaren Figuren gehören beispielsweise ein Tyrannosaurus-Rex, der die Rolle des Königs übernimmt und eine Spinosaurier-Dame. Die beliebte Spielweise von Schach bleibt aber natürlich erhalten. So eignet sich diese Sonderedition hervorragend für alle Fans des Brettspielklassikers und von „Jurassic Park“ – als Geschenk für euch selbst und Freunde oder Familienmitglieder.

„Jurassic Park“ war bisher stets ein großer Erfolg. Ganz anders als diese Serien und Filme der Streaming-Riesen:

„Jurassic Park“: Filmreihe geht 2025 weiter

Dass die „Jurassic Park“-Filmreihe munter fortgeführt wird, verwundert nach dem Erfolg des letzten Teils kaum. „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ hat weltweit über eine Milliarde US-Dollar in die Kinokassen gespült.

Anzeige

Mittlerweile wissen wir, dass der vierte Teil „Jurassic World Rebirth“ heißen und ab dem 2. Juli 2025 in Deutschland anlaufen wird. Es wurden sogar bereits erste Bilder zum Film enthüllt, wie euch unsere Kollegen bei kino.de zeigen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.