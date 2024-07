Keine 23 Euro bei Amazon: Tolles Gadget für iPhone-Nutzer hat dem Apple-Original etwas voraus

Wer sich dieses spezielle MagSafe-Ladepad von Markenhersteller Belkin bei Amazon sichern will, der muss jetzt schnell sein. Für kurze Zeit könnt ihr nämlich unglaubliche 62 Prozent sparen. Zudem ist dieses Gadget nicht nur günstiger als das Original von Apple, sondern hat auch noch einen speziellen Trick drauf.

Das originale MagSafe-Ladegerät von Apple für das iPhone 12 und neuer ist ziemlich teuer. Bei Apple selbst zahlt ihr 49 Euro und selbst bei Amazon müsst ihr aktuell noch immer knapp 38 Euro auf den Tisch legen (bei Amazon ansehen). Doch es geht auch günstiger, und ihr müsst am Ende nicht auf Markenqualität verzichten. Nur für kurze Zeit erhaltet ihr nämlich bei Amazon jetzt die vergleichbare Alternative von Belkin für nur 22,60 statt für 59,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Belkin MagSafe Ladepad mit Kickstand Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.07.2024 12:13 Uhr

ALTERNATIVE: ESR HaloLock MagSafe-Ladegerät mit Kickstand Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.07.2024 12:11 Uhr

MagSafe-Alternative von Belkin: Apple hat so etwas nicht fürs iPhone

Das Angebot gilt nur für kurze Zeit und auch nur solange der Vorrat für das Aktionsangebot noch da ist. Ergo: Nicht lange überlegen. Wer sich die Versandkosten sparen möchte, der hat besser ein Amazon Prime (30 Tage kostenlos testen) oder aber füllt seinen Warenkorb mit Produkten bis zum Bestellwert von 39 Euro oder höher.

Anzeige

Das MagSafe Ladepad von Belkin bietet gegenüber dem Original von Apple so einige Vorteile. Da wäre beispielsweise das längere (2 Meter) textilummantelte USB-C-Kabel. So lässt sich das iPhone wesentlich flexibler mit dem Ladepad einsetzen. Ihr könnt also gleichzeitig laden und das iPhone problemlos weiterverwenden.

Der eigentliche Clou ist aber sicherlich der integrierte Kickstand. Bei Bedarf einfach ausklappen und schon habt ihr einen sicheren Ständer und könnt das iPhone bequem auf den Tisch stellen, um zum Beispiel Videos zu schauen. So etwas bietet das Original von Apple nicht.

Anzeige

Ziemlich clever, dieses MagSafe-Ladepad von Belkin. (Bildquelle: Amazon)

Gegenüber billigeren Alternativen unterstützt das Ladepad von Belkin auch drahtloses Laden mit bis zu 15 Watt. Andere liefern da weniger, und das Aufladen dauert entsprechend länger. Auch Kunststoffhüllen mit einer Dicke von bis zu 3 Millimetern sind für das Ladepad kein Problem.

Kompatibel sind übrigens nicht nur entsprechende iPhones mit MagSafe (iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 und iPhone 15), sondern auch weitere Qi-fähige Geräte wie beispielsweise diverse Galaxy-Smartphones von Samsung und viele mehr. In dem Fall muss man zwar auf die magnetische Halterung verzichten, aber kabellos geladen wird dennoch. Wichtig zu wissen: Ein USB-C-Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang und muss, wenn nötig, gesondert bestellt werden (bei Amazon ansehen).

Praxistauglichkeit unter der Lupe

Der Hersteller ist von seinem Produkt überzeugt und gibt volle zwei Jahre Garantie. Doch was sagen die bisherigen Kundinnen und Kunden? Über 170 vergeben bei Amazon im Schnitt 4,3 von maximal 5 Sternen – kann sich sehen lassen. Bei genauer Betrachtung spendieren 66 Prozent der bisherigen Käufer die volle Punktzahl und 16 Prozent ziehen allein einen Punkt ab. Insgesamt sind dies 82 Prozent mehr als nur zufriedene Kunden.

Anzeige

Belkin MagSafe Ladepad mit Kickstand Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.07.2024 12:13 Uhr

ALTERNATIVE: ESR HaloLock MagSafe-Ladegerät mit Kickstand Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.07.2024 12:11 Uhr

Kurz und gut: Günstiger als das Apple-Original, beste Markenqualität und auch noch mit dem besonderen Extra – da bleiben bei diesem Amazon-Angebot keine Fragen offen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.