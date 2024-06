Keine Campinggebühren: Mit dieser Karte findet ihr Orte zum gratis Zelten

Überall da zelten, wo man möchte? In Deutschland ist das leider nicht möglich. Abhilfe schafft hier eine Karte, die jeder Camper kennen sollte.

Camper haben es in Deutschland nicht immer einfach. Die Auswahl an Campingplätzen ist begrenzt und es ist nicht erlaubt, einfach irgendwo in der Natur ein Zelt aufzuschlagen. Das hat vor allem den Grund, dass Deutschland zu den am dichtesten besiedelten Ländern in Europa gehört. Außerdem spielt auch der Naturschutz eine wichtige Rolle.

Anzeige

Wer in Deutschland campen möchte, muss bereits im Vorhinein wissen, wo er sein Zelt aufschlägt. Doch welche Plätze stehen zur Auswahl? Abhilfe schafft hier die kostenlose Web-App von 1NITE TENT. Dort findet ihr hunderte legale Möglichkeiten, um euer Zelt aufzuschlagen.

Welche Sachen ihr beim Camping auf keinen Fall vergessen dürft, verrät euch das Video:

Camping: Diese Sachen dürft ihr nicht vergessen!

Karte verrät euch, wo ihr legal zelten könnt

Die Karte auf 1NITE TENT nutzt Daten von OpenStreetMaps und zeigt haufenweise private Gärten und Grünflächen, auf denen das Zelten in Europa, vor allem in Deutschland, erlaubt ist. Beim Zoomen auf den gewünschten Bereich erscheinen bunte Punkte auf der Karte. Die Farben haben unterschiedliche Bedeutungen, die euch bei der Orientierung helfen:

Rot: sehr viele mögliche Zeltplätze

Gelb: einige mögliche Zeltplätze

Grün: wenige Zeltplätze

Anzeige

Deutschland auf der Karte von 1NITE TENT (© GIGA via 1NITE TENT)

Anzeige

Die Zeltplätze auf 1NITE TENT werden ohne Gegenleistung angeboten. Das bedeutet, dass ihr den Besitzern kein Geld bezahlen müsst. Allerdings ist das Konzept auch nicht für einen kostenlosen mehrtägigen Campingurlaub gedacht. Es richtet sich eher an Wanderer oder Radreisende, die dort nur eine Nacht verbringen und anschließend weiterziehen.

Gratis Zelten: Darauf solltet ihr achten

Bei der Nutzung von 1NITE TENT solltet ihr unbedingt die Netiquette der Plattform beachten. Erscheint nicht unangemeldet oder kurzfristig an den Zeltplätzen – die meisten Inserate bevorzugen eine vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail. Diese Informationen sind direkt nach dem Klick auf den Marker verfügbar, zusammen mit weiteren Details zu Wasch- und Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung.

Natürlich solltet ihr auch keinen Müll hinterlassen oder unnötigen Lärm erzeugen. Die Plattform 1NITE TENT lebt von der Gemeinschaft und dem respektvollen Umgang miteinander. Bei negativen Erfahrungen besteht die Möglichkeit, dass Anbieter ihre Inserate einfach entfernen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.