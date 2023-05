„Kill the Boss“ sowie sein Nachfolger sind beide sehr spaßige Komödien. Da wäre „Kill the Boss 3“ doch realistisch, oder? Wir klären euch auf.

Im Jahr 2011 kam der Film „Kill the Boss“ in die Kinos. Die von Seth Gordon inszenierte Komödie konnte mit Stars wie Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day und Jennifer Aniston glänzen, die ihre unerträglichen und grausamen Chefs töten wollen, um ihr Leben zu verbessern. Der Film war so ein großer Erfolg, dass er zum 22. erfolgreichsten Hit des Jahres 2011 wurde. Da eine Fortsetzung bei diesem Ergebnis nicht lange auf sich warten ließ, folgte im Jahr 2014 „Kill the Boss 2“, in dem dieselben Charaktere auf der Leinwand zu sehen sind. Auch wenn der Film großes Potenzial hatte, den vorherigen Erfolg zu wiederholen, konnte er die Erwartungen nicht erfüllen. Seitdem ist es still um die Reihe geworden und viele Fans fragen sich, ob sie Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie Day) und Kurt (Jason Sudeikis) in einer Fortsetzung noch einmal wiedersehen werden. Wir erzählen euch, wie realistisch „Kill the Boss 3“ ist und ob es vielleicht schon konkrete Pläne zur Produktion gibt.



Beide Teile von „Kill the Boss“ findet ihr im Abo auf Amazon Prime Video. Wie unser Video zeigt, kann Netflix in Sachen Komödien aber auch punkten.



„Kill the Boss 3“: Wie realistisch ist eine Fortsetzung?

Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung oder Bestätigung für einen dritten Teil der „Kill the Boss“-Serie. Seit dem Release von „Kill the Boss 2“ im Jahr 2014 warten Fans auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Comedy-Reihe. Aber weder das Filmstudio noch die Schauspieler*innen haben bis jetzt dazu Stellung genommen. Obwohl das Team hinter dem zweiten Teil keinen schlechten Film produzieren wollte, nahmen sie das Projekt – laut Hauptdarsteller Jason Bateman – eher locker. Der erste Teil erwies sich jedoch als großer Erfolg und erzielte an den Kinokassen mehr als 117 Millionen Dollar. Der Nachfolger konnte diesen Erfolg jedoch nicht wiederholen. Es bleibt also unklar, ob „Kill the Boss 3“ jemals das Licht der Welt erblicken wird. Fans der Reihe müssen sich wohl vorerst gedulden und auf weitere Neuigkeiten warten.

Hier könnt ihr euch Inspiration für den nächsten Serienmarathon holen:



Kehrt der Original-Cast für „Kill the Boss 3“ zurück?

Dass die originalen Charaktere für „Kill the Boss 3“ zurückkehren würden, ist eher unwahrscheinlich. Wie der Hollywood Reporter berichtet, äußerte sich Jason Bateman in einem Interview für den Podcast „WTF with Marc Maron“ im Jahr 2015 kritisch über die Vermarktung des Films. Bateman spekuliert, dass die Veröffentlichung von „Kill the Boss 2“ in den USA am Thanksgiving Wochenende dazu geführt habe, dass das Publikum wahrscheinlich nicht an der Fortsetzung interessiert war.

Obwohl sich Jason Bateman im Interview mit Marc Maron auch darüber lustig macht, dass ein zweiter Teil nur als Gehaltscheck für die Darsteller*innen gemacht wurde, lässt sich aus diesem Witz doch eine gewisse Ernsthaftigkeit erkennen. Die Gerüchte – die Head Topics im Jahr 2020 veröffentlichte – untermalen diese Aussage. So soll die Hauptdarstellerin Jennifer Aniston angeblich 20 Millionen Dollar verlangt haben, um erneut in ihre Rolle als Zahnarzthelferin Dr. Julia Harris zu schlüpfen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.