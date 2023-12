Kiss Tour 2023: Finales Konzert im Stream – und 2024?

„Kiss“ gehören zu den Legenden der Musikwelt. Bereits seit 1973 ist die Hard-Rock-Band auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Das könnte jedoch allmählich ein Ende haben. Gibt es noch eine Kiss-Tour 2024 oder danach? Am Samstag gibt es das (vorerst?) letzte Kiss-Konzert in New York. Ihr könnt im Live-Stream und in der Wiederholung einschalten.

Zuletzt waren Gene Simmons Mitte 2023 in Deutschland unterwegs. Es könnte sich dabei um die letzte Gelegenheit gehandelt haben, die Band um Paul Stanley auf den hiesigen Bühnen zu sehen,

Gibt es eine Kiss Tour 2024?

Bereits seit 2019 befindet sich die Band auf der „End of the Road“-Tour. Der Name soll dabei Programm sein. Das heißt, es könnten die letzten Konzerte überhaupt sein. Der Abschluss ist für den 2. Dezember im Madison Square Garden, New York geplant. Für 2024 sind keine weiteren Termine der Kiss-Tour angekündigt. Wer das große Finale miterleben will und nicht in New York ist, kann das letzte Kiss-Konzert im Live-Stream verfolgen. Ab 2 Uhr in der Nacht von Samstag, den 2. Dezember auf den 3. Dezember kann man über PPV.com einschalten. Der Zugang kostet ungefähr 14 Euro (zum Anbieter). Im Preis ist neben der Live-Übertragung auch die Wiederholung enthalten, ihr müsst also nicht die ganze Nacht wachbleiben.

Mitglieder der „Kiss Army“ und die restlichen Fans müssen aber nicht ganz traurig sein. Laut Gene Simmons soll es sich zwar um den Abschied von den Bühnen dieser Welt handeln, ganz verschwinden wird aber weder die Band, noch die Marke „Kiss“. In einem Interview gibt er also an, dass das „Kiss Universum“ auch nach dem Tour-Abschluss bestehen wird (Quelle: 519 Magazine). In welcher Form, gibt er konkret nicht an, er spricht aber von Filmen, einer Zeichentrick-Serie und möglicherweise sogar einem Musical.

„Die Band wird enden, aber das KISS-Erlebnis ist unsterblich“.

Was machen Kiss ab 2024?

Anfang 2024 dürfen sich Kiss-Fans auf ein Biopic freuen. Das kündigt Doc McGhee, langjährig als Manager für die Band aktiv, an. Die Biographie soll vor allem die frühen Jahre der Hard-Rock-Legenden beleuchten. Der Kiss-Film mit dem Titel „Shout It Loud“ soll bei Netflix erscheinen. Bereits 2021 ist mit „Biography: KISStory“ (deutscher Titel: KISS – Die heißeste Band der Welt“) ein Dokumentarfilm erschienen. Die Kiss-Doku wurde in zwei Teilen im Sommer 2023 bei Arte ausgestrahlt. Aktuell ist der Film jedoch bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar (Eintrag bei ARD ansehen).

Auch wenn es also aller Voraussicht nach keine weitere Kiss-Tour 2024 und danach geben wird, verschwinden Gene Simmons und Co. nicht vollends aus der Musikwelt. Hier könnt ihr noch einmal alle Hits der Band anhören:

