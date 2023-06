Balkonkraftwerke sind aktuell extrem beliebt. Viele Menschen wollen sich eine kleine Solaranlage installieren und sind auf der Suche nach der optimalen Lösung. Normalerweise wird die überschüssige Energie nicht gespeichert, sondern verschenkt. Ein neuer Wechselrichter macht genau das möglich und erobert aktuell Amazon.

EcoFlow-Wechselrichter erobert Amazon

EcoFlow hat mit PowerStream einen genialen Wechselrichter vorgestellt. Dieser hat einen zusätzlichen Anschluss für eine Batterie und kann die überschüssig produzierte Energie von den Solarzellen dort speichern, statt diese zu verschenken. Scheint die Sonne nicht, dann wird der Akku angezapft und die Energie aus dem Akku geholt. So arbeitet euer Balkonkraftwerk deutlich effizienter. Kein Wunder also, dass der Wechselrichter bei Amazon auf dem ersten Platz in der Kategorie zu finden ist (bei Amazon anschauen).

EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0%VAT, Intelligenter Solar-Wechselrichter WLAN für Balk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.06.2023 15:52 Uhr

Für knapp unter 280 Euro bekommt ihr ein echtes Multitalent. An den Wechselrichter könnt ihr nicht nur zwei Solarzellen anschließen, sondern über ein optionales Kabel (bei Amazon anschauen) direkt eine Powerstation von EcoFlow. Über eine App wird alles gesteuert und überwacht. Der Wechselrichter arbeitet noch mit maximal 600 Watt, kann aber später auf 800 Watt aktualisiert werden. Allein die Effizienz hat mich im Vergleich zum Hoymiles im Test noch nicht ganz überzeugt.

Optional könnt ihr euch zudem smarte Steckdosen holen (bei Amazon anschauen). Schließt ihr diese beispielsweise zwischen euren Fernseher und die Steckdose an, dann liefert euch der Wechselrichter die Energie aus dem Akku oder Balkonkraftwerk, die ihr für den Betrieb benötigt. Das gesamte Zusammenspiel funktioniert auch wirklich.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Passender Akku-Speicher für PowerStream

Grundsätzlich funktionieren alle Powerstations von EcoFlow mit PowerStream, doch ihr solltet euch ein Modell holen, wo ein spezieller Anschluss vorhanden ist, wie bei der Delta 2 (bei Amazon anschauen) oder Delta 2 Max (bei Amazon anschauen). Die Delta 2 Max mit ihren 2 kWh hat sich in meinem Alltag als optimaler Zwischenspeicher herausgestellt.