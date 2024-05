Kostenlos Assassin’s Creed zocken: Diese Ubisoft-Spiele kosten euch nichts

Assassin’s Creed ist nicht das einzige Spiel vom Hersteller Ubisoft, welches sehr beliebt ist. Zum Glück gibt es auch diese kostenlosen Optionen.

Assassin's Creed Facts

Die Spiele von Ubisoft sind sehr beliebt, aber auch häufig mit einem hohen Preis verbunden. Dieser beträgt manchmal so viel, dass potenzielle Käufer von einem Kauf aufgrund des Preises absehen. Wer aber trotzdem nicht auf Spielspaß wie Assassin’s Creed verzichten möchte, für den gibt es Alternativen. Wir stellen euch kostenlose Browserspiele von Ubisoft auf spielaffe.de vor. Diese stammen allesamt aus der Ubisoft-Nano-Reihe.

In unserem Video stellen wir euch elf Easter Eggs und Mysterien rund um den beliebten Assassinen-Franchise vor:

Assassin's Creed | 11 Easter Eggs & Mysterien

Assassin’s Creed FreeRunners

Wer besonders Parkour in Assassin’s Creed liebt, der ist bei diesem Spiel genau richtig. Hier könnt ihr nämlich einen Charakter aus der beliebten Videospielreihe auswählen und ihn durch einen witzigen Jump ’n Run-Parkour durchführen. Insgesamt gibt es 20 spannende Level und einen Extra-Modus.

Rayman’s Incrediballs Dodge

Bei Rayman’s Incrediballs Dodge spielt ihr einen Battle Royale Modus, in dem ihr versuchen müsst als einziger Überlebender übrig zu bleiben. Dabei wird das Spielfeld bei Rayman’s Incrediballs Dodge zu eurem Freund, aber auch zu eurem Feind, da es Möglichkeiten bietet, euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern zu verschaffen, es euch gleichzeitig aber auch in eine Reihe von Fallen locken kann.

Trackmania Blitz

Trackmania Blitz basiert, wie der Name schon sagt, auf dem gleichnamigen Franchise Trackmania. Das Spielprinzip ist also bekannt: fahrt die vorgegebenen Strecken so schnell wie möglich ab und versucht eure eigene Zeit dabei immer wieder zu verbessern. Alternativ könnt ihr euch auch mit euren Freunden messen und um die schnellste Zeit fahren.

Might & Magic Armies

Bei Might & Magic Armies handelt es sich um einen Online-Multiplayer-Spiel, in dem ihr in einem mittelalterlichen Ambiente mit eurer magischen Armee gegen andere magische Heere antretet. Hier ist Strategie und Taktik gefragt. Das Spiel basiert auf dem Spiel Might & Magic aus den 1980ern und verspricht den gleichen Spielspaß.

Brawhalla Grand Slam

Auch bei Brawhalla Grand Slam findet ihr euch in einem Battle-Royale-Modus wieder. Stellt euch anderen Spielern, wählt zwischen 24 Outfits aus und nehmt die richtige Waffe für euren Angriff. Insgesamt könnt ihr euch zwischen fünf unterschiedlichen Waffentypen entscheiden.

All-Star Blast!

Bei All-Star Blast! könnt ihr mit vielen verschiedenen Charakteren aus dem Ubisoft-Universum in eine Schlacht ziehen. Auch hier geht es im Battle-Royale-Modus darum als letzter auf dem Spielfeld zu stehen. Legt taktisch geschickt Bomben und gelangt an Power-Ups, die euch noch stärker machen. Mit der richtigen Strategie ist euch der Sieg sicher.

Rabbids Wild Race

Mit den beliebten Videospiel-Hasen könnt ihr in Rabbids Wild Race, einem Jump ’n Run-Spiel, um die Wette fliegen. Die Jetpacks geben euren Rabbids den nötigen Anschwung, den Rest müsst ihr erledigen. Manövriert eure Rabbids souverän durch alle Parcours und an allen Hindernissen vorbei, um die Höchstpunktzahl zu erreichen.

Rabbids Volcano Panic

In diesem Spiel müsst ihr die süßen Rabbids vor einem Vulkanausbruch retten. Doch dabei seid ihr nicht allein: bei diesem lustigen Multiplayer-Spiel geht es nämlich um Teamwork. Auch hier spielt ein Battle-Royale-Aspekt wieder eine Rolle. Schließlich wollen die anderen fünfzehn Mitspieler auch nicht in der Lava sterben.

