Kostenlose Brettspiele: Diese spaßigen Browserspiele gibt es

Brettspiele lassen sich auch online im Browser spielen und machen dort mindestens genauso viel Spaß. Wir haben euch diese neun Spiele rausgesucht.

Brettspiele lassen eigentlich immer eine Gruppe von Menschen im echten Leben zusammenkommen. Wenn das nicht möglich ist, man aber trotzdem auf den Spielspaß von Brettspielen nicht verzichten möchte, bilden Browserspiele gute Alternativen. Außerdem kann man diese auch ganz allein mit dem Computer als Gegner spielen. Wir haben für euch einige Online-Brettspiele rausgesucht und stellen sie euch hier vor.

Noch mehr Empfehlungen für Browserspiele findet ihr in unserem Video.

8 Kostenlose Browsergames

Schach Multiplayer

Bei Schach Multiplayer könnt ihr, wie der Name schon sagt, mit anderen Spielern Schach spielen. Gemeinsam mit einem Freund könnt ihr auf demselben Gerät spielen. Seid ihr allein, könnt ihr auch gegen den Computer antreten.

Mühle Online

Mühle gehört zu den Klassikern in Sachen Brettspielen. Bildet mit drei Steinen in einer Reihe eine Mühle, um so Punkte zu bekommen. Auch hier könnt ihr es mit dem Computer aufnehmen.

Ludo Legend

Ludo Legend dürfte vielen kein Begriff sein, doch das Spielprinzip ist bekannt: es handelt sich hierbei nämlich um einen Klon von „Mensch, ärgere dich nicht“. Würfelt, lauft und schafft es als Erste, all eure Steine ins Ziel zu bringen, um zu gewinnen. Bei dem Spiel könnt ihr bis zu drei Gegenspieler haben.

Dame Multiplayer

Auch bei Dame Multiplayer handelt es sich um ein bekanntes Spielprinzip, bei welchem ihr gleich drei Modi zur Auswahl habt. Ihr könnt alleine gegen den Computer spielen, gegen einen Freund auf demselben Gerät oder online gegen einen anderen Spieler.

Block Domino

Block Domino ist ein Spiel, bei welchem es darum geht, all eure Steine auf eurer Hand loszuwerden. Dazu müsst ihr diese an die Steine auf dem Spielbrett anlegen können. Schafft ihr es alle Steine korrekt abzulegen, gewinnt ihr das Spiel. Bei diesem Browserspiel könnt ihr ebenfalls gegen den Computer spielen.

Battleship

Eine Runde von klassischem Schiffe versenken bekommt ihr bei Battleship. Setzt eure Schiffe im Meer ab und versucht gleichzeitig die Schiffe eures Gegners abzuschießen. Auch dieses Spiel könnt ihr gegen den Computer spielen.

Yatzy Friends

Einfaches Kniffel bekommt ihr bei Yatzy Friends. Hier könnt ihr ebenfalls gegen den Computer antreten und eine entspannte Partie Kniffel erleben. Auch wenn ihr euch mit Kniffel nicht auskennt, ist das kein Problem, denn das Spiel wird euch erklärt.

Scary Memory

Ein einfaches und entspanntes Spiel von Memory bekommt ihr bei Scary Memory. Deckt zwei Karten des gleichen Symbols auf, um das Paar für euch zu beanspruchen. Der Twist: Die Karten sind halloweenmäßig gestaltet und sorgen für eine gruselige Atmosphäre. Das schränkt den Spielspaß aber nicht ein, sondern sorgt für extra Spannung.

Rummikub

Auch bei Rummikub müsst ihr die Steine, welche ihr auf der Hand habt, loswerden. Auf dem Spielbrett vor euch sind schon andere Spielsteine gelegt, an welche ihr korrekt anlegen müsst. Eine Spielrunde kann hierbei ziemlich lange dauern, macht aber sehr viel Spaß. Rummikub gehört zu den kniffligeren Brettspielen. Bei diesem Browserspiel könnt ihr ebenfalls wieder gegen einen Computer spielen oder online gegen Freunde.