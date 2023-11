Kostenlose Zoo-Spiele: Diese Browserspiele können wir euch empfehlen

© IMAGO / Wavebreak Media Ltd

Ihr sucht nach kostenlosen Zoo-Spielen im Internet? Wir haben für euch sieben perfekte Empfehlungen für tierischen Spielspaß!



Zoo-Spiele sind eine gelungene, entspannte Abwechslung zu einem stressigen Alltag. Nicht umsonst gehören sie zu den beliebtesten Genres in Sachen Browserspiele. Doch gute kostenlose Spiele in diesem Bereich zu finden ist gar nicht so einfach. Wir haben euch die Arbeit abgenommen und können euch nun diese sieben Spiele vorstellen.

Noch mehr Empfehlungen für Browserspiele findet ihr in unserem Video.

8 Kostenlose Browsergames

Zoo 2: Animal Park

Tante Trudes Tierpark steht leider kurz vor der Schließung, doch ihr könnt ihn noch retten. Bei Zoo 2: Animal Park handelt es sich um eine Wirtschaftssimulation in Form eines Zoos. Den ersten Teil können wir auch empfehlen, doch die Fortsetzung hat noch einige Verbesserungen mit sich gebracht, die für mehr Spielspaß sorgen.

Idle Zoo

Auch bei Idle Zoo müsst ihr einen Zoo aufbauen und immer weiterentwickeln. Hier gilt: je mehr ihr klickt, desto mehr Geld nehmt ihr ein. Neben dem Aufbau eines Zoos, könnt ihr durch Forschung neue Tierarten entdecken, welche ihr in euren Tierpark holen könnt. So bekommt ihr mehr Besucher.

Magic Zoo

Soll es etwas magischer werden, können wir euch Magic Zoo empfehlen. Hier kümmert ihr euch nicht um normale Tiere, sondern um fantastische Fabelwesen. Magisch und süß zugleich!

My Free Zoo

Auch bei My Free Zoo könnt ihr euren eigenen Zoo eröffnen und zum Erfolg führen. Ihr könnt zwischen heimischen und exotischen Tieren wählen und so euren Zoo individuell gestalten. Außerdem könnt ihr Karten mit anderen Mitspielern tauschen und neue Tiere freischalten.

Funny Zoo Emergency

Eine etwas andere Perspektive habt ihr in Funny Zoo Emergency. Hier habt ihr nicht euren eigenen Zoo, sondern seid Tierarzt und werdet von einem Tierpark angeheuert. Kümmert euch gut um die Tiere und deren Krankheiten, so wächst der Zoo. Mit viel Geduld pflegt ihr die Tiere wieder gesund.

Dinosaur Park – Primeval Zoo

Ein bisschen Jurassic-Park-Feeling bekommt ihr bei Dinosaur Park – Primeval Zoo. Ihr errichtet ebenfalls euren eigenen Zoo, doch ihr haltet nicht Tiere aus der Neuzeit, sondern Dinosaurier. Aber nicht ausbrechen lassen!

Horse Farm

Wer Pferde mag ist bei Horse Farm genau richtig. Bei diesem Spiel führt ihr euren eigenen Reiterhof und sorgt euch um eine Vielzahl an süßen Pferden. Ihr beherbergt Gäste und könnt so ein erfolgreiches Reiseziel für die Touristen führen.