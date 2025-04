Ladestation fürs E-Bike in der Nähe finden: Mit diesen Apps klappt es

Wo ladet ihr euer E-Bike in der Nähe unkompliziert auf? Wir zeigen die besten Apps und Tricks, um immer mobil zu bleiben – ohne Akku-Panik.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Unterwegs aufladen: Oft komplizierter als gedacht

Euer Akku ist fast leer, aber ihr wollt noch nicht nach Hause? Wer mit dem E-Bike unterwegs ist, braucht ab und zu eine Ladestation. Aber: Auf Google Maps ist die Suche oft frustrierend. Ergebnisse eine Suche sind unvollständig oder gar nicht erst vorhanden. Wir zeigen euch, wie ihr trotzdem eine passende E-Bike-Ladestation in eurer Nähe findet – mit etwas Glück sogar kostenlos und auf jeden Fall unkompliziert.

Anzeige

Welche Apps zeigen E-Bike-Ladestationen an?

Wenn Google Maps streikt, helfen spezialisierte Apps weiter. Hier die besten Tools:

E-Station: Zeigt öffentliche Ladepunkte in ganz Deutschland – oft mit Zusatzinfos wie Öffnungszeiten oder ob das Ladekabel mitgebracht werden muss. Die App gibt es auch für iOS.

Next Plug: Für Elektroautos entwickelt, zeigt aber auch E-Bike-Ladestationen an. Nur für Android erhältlich.

Chargemap: Gut für Reisen, denn hier seht ihr Stationen in ganz Europa.

EnBW mobility+ und eCharge+: Vor allem im Süden, beziehungsweise im Westen Deutschlands gut ausgebaut, beide zeigen neben Ladesäulen für Elektroautos auch E-Bike-Stationen.

Anzeige

Google Maps navigiert euch vielleicht nicht zur nächsten Ladesäule, hat aber viele andere Vorteile. In diesem Video stellen wir hilfreiche Funktionen des Kartendienstes vor:

12 Tipps für Google Maps – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Wo kann man ein E-Bike kostenlos aufladen?

Viele Kommunen, Supermärkte, Cafés und auch Bahnhöfe bieten inzwischen kostenfreie E-Bike-Ladestationen an. Vor allem in touristischen Regionen oder großen Städten gibt es eine gute Abdeckung. Meist reicht es, das eigene Ladekabel dabei zu haben.

Anzeige

Einige Stationen bieten aber auch fest installierte Kabel für bestimmte Modelle an. Wichtig: Nicht jede Steckdose ist fürs E-Bike gedacht – ladet also nur an gekennzeichneten Stationen.

E-Bike laden unterwegs: Das müsst ihr beachten

Nicht jede Station funktioniert gleich. Manche brauchen eine App zur Freischaltung, andere sind frei zugänglich. Achtet außerdem auf:

Öffnungszeiten (zum Beispiel bei Cafés oder Läden)

Typ des Anschlusses (eigene Steckdose oder festes Kabel)

Aufenthaltsdauer (ein voller Ladevorgang dauert etwa drei bis vier Stunden)

Mit diesen Tipps verlängert ihr die Akku-Reichweite

Wenn ihr unterwegs nicht ständig nach der nächsten E-Bike-Ladestation suchen wollt, könnt ihr mit ein paar einfachen Tricks eure Reichweite deutlich erhöhen:

Achtet beim Fahren auf eine gleichmäßige Trittfrequenz und wählt einen niedrigen Unterstützungsmodus, wenn es das Gelände erlaubt.

Vermeidet unnötiges Anfahren im höchsten Gang – das kostet besonders viel Energie.

Auch der Reifendruck spielt eine Rolle. Gut aufgepumpte Reifen sorgen für weniger Rollwiderstand und damit für einen effizienteren Energieverbrauch.

Und nicht vergessen: Den Akku möglichst bei Zimmertemperatur lagern und nicht komplett leer fahren – das schont die Lebensdauer.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.