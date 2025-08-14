„Made in Abyss“-Reihenfolge: Alle Filme und Staffeln im Überblick

Der Anime „Made in Abyss“ enthält mehrere zusammenhängende Handlungsstränge in Form von Serien und Filmen. Wir geben euch einen Überblick.

„Made in Abyss“ entführt euch in eine fantastische Welt

Der Anime „Made in Abyss“ erzählt die Geschichte des verwaisten Mädchens Riko, das im Belchero-Waisenhaus in der Stadt Orth lebt. In der Stadt gibt es ein geheimnisvolles, riesiges Loch, welches als „Abyss“ bezeichnet wird. Der Abyss soll Überreste und Artefakte vergangener Zivilisationen beherbergen und gilt deswegen als angesehenes Jagdrevier für Cave Raiders. Beste Voraussetzungen für ein großes Abenteuer.



„Made in Abyss“ Reihenfolge: Die Serie und Filme in der Übersicht

Erstmalig lief die Serie 2017 an und umfasst mittlerweile zwei Staffeln. Zudem wurden zwei Kompilationsfilme und ein Fortsetzungsfilm herausgebracht. Nach der ersten Staffel müsst ihr nicht unbedingt die ersten beiden Filme schauen, da sie nur den Inhalt der ersten Staffel wiedergeben. Jedoch ist der dritte Film wichtig, um die Handlung der zweiten Staffel zu verstehen.

Die meisten Filme und Staffeln von „Made in Abyss“ findet ihr zum Streamen bei Amazon Prime Video. Dabei werdet ihr auch auf den Channels ARTHOUSE CNMA und aniverse fündig, die neben „Made in Abyss“ noch andere sehenswerte Werke bieten. Zudem findet ihr die Serie seit Sommer 2025 auch auf Netflix.

Ihr wollt noch mehr gute Animes sehen? Im Video zeigen wir euch, welche Serien bei Netflix sich lohnen.



Geht es mit „Made in Abyss“ weiter?

Nach dem Ende der zweiten Staffel von „Made in Abyss“ fragen sich sicher viele Fans, ob sie in einer Fortsetzung zusammen mit Riko und Reg weiter die Geheimnisse von Abyss erkunden werden. Wie Crunchyroll schon im Januar 2023 berichtete, gibt es hier Hoffnung: Die Verantwortlichen der Serie haben in einem Trailer eine Fortsetzung für den Anime angekündigt. Ob es sich dabei um einen Film oder eine weitere Staffel handelt, ist unklar.

Seitdem war es ruhig um den Anime geworden. Das Produktionsteam äußerte sich nicht mehr zu weiteren Plänen. Wie für den Anime typisch, wird die Produktion noch länger dauern. Eine weitere Staffel könnte wahrscheinlich bis 2027 auf sich warten lassen.

Wer trotzdem wissen will, wie es inhaltlich weiter geht, kann einen Blick in die Manga-Vorlage werfen (auf Amazon ansehen). Die ersten beiden Staffeln verfilmen daraus die Kapitel 1 bis 60. Folglich würde die Handlung der dritten Staffel mit Kapitel 61 starten. Alternativ versüßen auch diese Animes auf Amazon Prime Video die Wartezeit.