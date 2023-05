Mit Abkürzungen lassen sich wiederkehrende Begriffe so kürzen, dass sie jeder versteht. Wir zeigen euch, wofür MfG am Ende einer Nachricht steht.

Insbesondere in E-Mails und Briefen sowie förmlichen Chat-Nachrichten tauchen Grußformeln immer wieder auf. Statt sie auszuschreiben, könnt ihr auch allgemeingültige Abkürzungen nutzen. Diese sind in der Regel Akronyme der eigentlichen Grußformel, wie beispielsweise auch LG. So verhält es sich auch mit MfG. Wir zeigen, was es bedeutet und worauf zu achten ist.

Nicht nur in Mails, sondern auch in Chats nutzen einige „MfG“ als höfliche Grußformel. Aber kennt ihr auch alle anderen Abkürzungen?

Wofür steht die Abkürzung MfG?

Die Abkürzung MfG steht laut Duden für die Grußformel Mit freundlichen Grüßen. Sie steht klassisch am Ende der Kommunikation und gilt als höfliche Verabschiedung. Die distanzierte Form der Verabschiedung ist vor allem im Arbeitskontext gängig, aber auch Kommunikationswege mit Behörden oder Anbietern enden häufig mit der ausgeschriebenen Version oder dem Kürzel MfG. Alternativen zu MfG sind liebe Grüße, beste Grüße, viele Grüße oder auch Hochachtungsvoll. Aber Achtung: Die Abkürzung MfG gilt häufig als unprofessionell und sollte nur in eher lockeren Nachrichten genutzt werden. Sicher geht ihr, wenn ihr die Abschiedsformel ausschreibt.

Noch ein Tipp: Punkte sind Teil anderer Abkürzungen wie bei z. B. Bei der Abkürzung MfG sind Punkte hingegen nicht gängig. Hier stehen die Buchstaben für sich, tendenziell auf einer Zeile ohne weitere Satzzeichen. In der Zeile darunter befindet sich dann der Name des Nachrichten-Verfassers. Beispielhaft sieht eine Nachrichtenfolge dann so aus:

Abschied im Text: Ich freue mich auf unser Gespräch am kommenden Dienstag. Grußformel: MfG Name: Max Mustermann

Diese Abkürzungen klingen ähnlich

Steht die Abkürzung MfG nicht am Ende einer Nachricht, steht sie für einen anderen Begriff. In diesem Fall ist das F in MFG auch großgeschrieben. Wofür das Akronym dann steht, ist vom Kontext abhängig:

MfG = Mit freundlichen Grüßen

MFG = Mitfahrgelegenheit

MFG = Marinefliegergeschwader

MFG = Multifunktionsgehäuse

MFG = Manufacturing



Euch begegnet die Abkürzung somit bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit, als Begriff in der Luft- und Raumfahrt, als Kabelverzweiger in der Stadt oder auf Produktverpackungen. MFG auf Verpackungen steht für den Tag der Herstellung des Produktes. Daneben befindet sich in der Regel eine Zahl oder ein genaues Datum. In der Schreibweise MfG bleibt sie jedoch immer in ihrer Bedeutung gleich und steht für Mit freundlichen Grüßen.

