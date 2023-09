Midjourney mit PayPal bezahlen? Das sollte man beachten

Midjourney ist ein KI-Dienst, mit dem ihr durch Eingaben von Wörtern Bilder erstellen lassen könnt. Für die Nutzung wird ein kostenpflichtiger Zugang benötigt. Kann man Midjourney mit PayPal bezahlen?

PayPal gehört zu den gängigsten Bezahlmethoden für Online-Dienst. Bei Midjourney ist eine Zahlung damit aber nicht möglich.

Kann man Midjourney mit PayPal bezahlen?

Das Abonnement für den Dienst wird über den Anbieter „Stripe“ abgewickelt. Aktuell akzeptiert man dort für die Begleichung der Rechnung für das Bilder-Tool-Abonnement nur die Bezahlung per Kreditkarte (Mastercard, Visa oder American Express). Daneben kann man mit Google Pay und Apple Pay bezahlen. PayPal wird hingegen nicht als Bezahlmethode angeboten. Auch andere Optionen wie Klarna oder Guthabenkarten gibt es bei Midjourney nicht. Man muss also zwingend auf eine Kreditkarte zurückgreifen. Auch Debitkarten der meisten Anbieter werden akzeptiert. Wer keine Kreditkarte hat, findet auch kostenlose Angebote für diese Bezahlmethode:

Midjourney: Kein PayPal möglich

Die fehlende Möglichkeit, mit PayPal zu bezahlen, stößt bei vielen Nutzern auf Unverständnis. Zahlreiche Interessenten haben entweder keine Kreditkarte oder wollen ihre Bezahlkarte nicht für den Dienst einsetzen, sind dementsprechend von Midjourney ausgeschlossen. Bei Reddit findet man verschiedene Threads, bei denen Nutzer ihren Unmut äußern (hier, hier oder hier). Es ist nicht bekannt. Ob Midjourney in Zukunft PayPal als zusätzliche Bezahloption einführen wird. Auf Anfragen von Nutzern zu neuen Bezahloptionen reagiert der Midjourney-Support nicht.

Anders als in der Vergangenheit gibt es bei Midjourney keine Möglichkeit mehr, die Bilder-KI in einem begrenzten Rahmen kostenlos zu testen. Wer sich also aus seinen Worteingaben Bilder erstellen lassen will, muss zwingend einen Account erstellen und eine kostenpflichtige Option buchen (Kosten im Überblick).

