Ob als US-Remake oder als schwedisches Original: Hier erfahrt ihr, wie ihr die „Millenium-Trilogie“ in der richtigen Reihenfolge anschaut.

Die „Millenium-Trilogie“ basiert auf den Romanen des schwedischen Schriftstellers Stieg Larsson, der mit seinen Werken viele Thriller-Fans zu eifrigen Leseratten gemacht hat. Alle Filme stellen die Hackerin Lisbeth Salander und Journalisten Mikael Blomkvist in den Vordergrund, die zusammen arbeiten müssen, um die Gerechtigkeit in den unterschiedlichsten Fällen wiederherzustellen. Im Original verfilmt durch die Regisseure Daniel Alfredson und Niels Arden Oplev, wurde das US-Remake von David Fincher inszeniert, der allerdings keinen zweiten Teil der Reihe realisieren konnte. Wie ihr die „Millenium-Trilogie“ in der richtigen Reihenfolge anschauen solltet, erfahrt ihr in den nachfolgenden Abschnitten.



Ihr liebt Krimi-Geschichten, wollt aber eher reale Fälle sehen? In unserem Video zeigen wir euch die 11 besten True-Crime-Dokus:



Die „Millenium-Trilogie“ in der richtigen Reihenfolge

Die Originaltrilogie der Stieg Larsson Romane bleibt bei den Fans und Kritikern die beste abgeschlossene Reihe der „Millenium-Trilogie“. Alle Filme solltet ihr in der richtigen Reihenfolge schauen. Unsere Liste bietet euch, neben der Chronologie der einzelnen Filme, auch eine Verlinkung für das Streaming auf Amazon Prime Video.



Das US-Remake der „Millenium-Trilogie“

Mit dem namhaften Regisseur David Fincher wurde der erste Teil der „Millenium-Trilogie“ im amerikanischen Kino neu verfilmt. Von dem Remake der Trilogie ist bislang nur ein Film erschienen:



Das US-Reboot der „Millenium-Saga“

Da eine weitere Verfilmung der „Millenium-Trilogie“ im US-Kino nicht zustande kam, wurde im Jahr 2018 der vierte Roman von Stieg Larsson verfilmt und bildet damit ein Reboot der Reihe mit neuen Schauspielern und frischem Produktionsdesign. Aufgrund der früheren Ereignisse, die im Film nur ansatzweise erklärt werden, hilft es euch, erst die schwedische „Millenium-Trilogie“ anzuschauen, um die richtige Reihenfolge einzuhalten und die Handlung des US-Reboots zu verstehen.



Wird es einen weiteren Teil der „Millenium-Saga“ geben?

Bislang gibt es keine neuen Nachrichten über eine Fortsetzung der „Millenium-Saga“. Da der letzte Film „Verschwörung“ (2018) nicht sonderlich gut bei den Fans und der Kritik ankam, bleibt es fraglich, ob noch ein weiterer Teil rund um die Hackerin Lisbeth erscheinen wird.



